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В Бурятии предложили построить мини-заводы по переработке мусора

В Бурятии предложили построить мини-заводы по переработке мусора
Экономика,  Фото:pixabay.com
Хоринцы поделились идеей по первичной переработке мусора

29 января в Хоринском районе на общественном форуме обсудили предложения местных жителей в программу развития Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Больше всего хоринцев волновали темы социальной сферы и инфраструктуры. В том числе местные жители предложили создать единую канализационную сеть с возможностью подключения к ней частных домов, а также обеспечить электричеством, интернетом и цифровым телевидением не только отдалённые села, но и животноводческие стоянки.

- Мы верим, что малые села в ближайшее время всем этим будут обеспечены, но, думая о перспективе, на животноводческих стоянках тоже должна быть связь. Тогда там будут задерживаться внуки на каникулах и после каникул, приезжать и вообще оставаться жить и работать на селе, – прокомментировала местный житель Людмила Стрекаловская.

Одной из популярных предложений стало понижение процентных ставок по ипотеке для сельчан. Проект предложили назвать «Ипотека для села». Хоринцы считают, что такая мера существенно сократит отток населения из деревень и мотивирует приобрести жильё в сёлах.

На форуме было рассмотрено более 150 различных предложений от жителей.

- Было предложение внедрить по принципу программы «Сельский доктор» программу «Сельский учитель» для привлечения молодых учителей в школы или субсидировать организацию пассажирских перевозок между сёлами райцентра, - уточняет пресс-служба Правительства Бурятии.

Одной из интересных идей стало предложение хоринцев построить в разных районах небольшие мини-заводы по первичной переработке определённых видов мусора. Например, в Хоринском – по переработке пластиковых отходов в пластиковую крошку, в Еравне – по первичной переработке стеклянных отходов, в Кижинге – резиновых отходов, а полученные полуфабрикаты предлагают отправлять на крупные заводы по производству изделий, товаров народного потребления.

Напомним, сбор предложений в программу развития Дальнего Востока продолжается. Любой житель может внести свои предложения на сайте дв2025рф. Предложения могут касаться как развития всего ДФО, так и отдельного населённого пункта.
мусор Дальний Восток
 
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