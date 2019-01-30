Бурятия и Забайкалье получат средства на соцразвитие

Сейчас два региона, вошедшие в состав ДФО, занимаются обоснованием социальных мероприятий в центрах экономического роста



Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев встретится в ближайшие дни в ходе рабочей поездки в Бурятию и Забайкальский край с инвесторами, готовыми вкладывать средства в развитие экономики этих двух регионов. Об этом Трутнев сообщил в среду во Владивостоке на встрече с журналистами.



Президент России Владимир Путин 3 ноября подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), который теперь объединяет 11 регионов. Об этом сообщает ТАСС.



- Завтра буду на одной территории, послезавтра - на другой. В ходе поездки я должен повстречаться с инвесторами, убедиться в том, что у них действительно «живые» (проекты для) территорий опережающего развития (ТОР), потому что, если они «живые», мы будем выходить на правительство и их создавать. И сразу же будем смотреть мероприятия по социальному развитию, - сказал Трутнев.



Он отметил, что сейчас два региона, вошедшие в состав ДФО, занимаются обоснованием социальных мероприятий в центрах экономического роста.



- Для этого такие центры ещё надо определить, надо создать территории опережающего развития, - сказал он, напомнив, что и Бурятия, и Забайкалье в 2019 году получат на строительство социальных объектов по 3,3 млрд рублей.



По данным Минвостокразвития, в настоящее время специалисты Корпорации развития Дальнего Востока уже прибыли в столицы двух новых регионов ДФО и приступили к формированию пула инвесторов, готовых войти в ТОР и свободный порт Владивосток. Также на месте идёт изучение возможностей строительства инфраструктуры для будущих резидентов. Для организации полномасштабного присутствия в новых дальневосточных регионах создаются проектные офисы в Чите и Улан-Удэ, сообщает ТАСС.

