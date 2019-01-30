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Улан-Удэнский авиазавод автоматизирует процесс сопровождения производства

Улан-Удэнский авиазавод автоматизирует процесс сопровождения производства
Экономика,  Фото:У-УАЗ
Это позволит увидеть фактический процент выполнения производственных заданий в течение месяца

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолёты России" запустил в промышленную эксплуатацию информационные киоски для формирования электронных производственных заданий рабочим и контроля за качеством производимых деталей. Сейчас мультимедийные мониторы в механосборочном цехе и цехе резино-технических изделий, а до конца года на заводе планируется запустить в работу 17 информационных киосков, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.

Информационные киоски подключены к локальной вычислительной сети У-УАЗ, и с помощью программы "Маршрутные карты" рабочим будет начисляться заработная плата в соответствии с выполненным планом производства.

- Автоматизированное планирование имеет огромное значение для оптимизации производственного процесса, прозрачность начисления заработной платы в зависимости от выполненной на каждом этапе работы, безусловно, играет мотивирующую роль для работников, – отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых. – Запуск в тестовом режиме позволит понять, насколько реально в дальнейшем наделить терминалы новым функционалом.

Информационные киоски планируется внедрить также в заводе агрегатной сборки, на участке лёгкого вертолёта Ка-226 в цехе окончательной сборки, конструкторская документация на который создана в электронном виде. На втором этапе терминалы должны будут решать вопросы бесчертёжной технологии. Все чертежи в защищённом режиме будут представлены в киосках целенаправленно для определённых исполнителей.

Основная часть киосков фиксированная, сооружения антивандальные. Передвижные терминалы, уже работающие в агрегатном производстве, призваны решать необходимые мобильные вопросы. Содержание информационных гаджетов на первом этапе формировалось с учётом предложений и замечаний рабочих, мастеров, руководителей. Основным было желание видеть плановую загрузку работников, групп и участков, фактический процент выполнения производственных заданий в течение месяца, а также уменьшение циклов планирования, контроля и учёта изготавливаемой номенклатуры.
УУАЗ
 
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