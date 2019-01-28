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За два года отремонтировали все въезды в Улан-Удэ

За два года отремонтировали все въезды в Улан-Удэ
Экономика,  Фото:Управление по информационной политике
Проведён масштабный ремонт дорог, ликвидированы «знаменитые» лужи и «убитые» места

Подведены итоги проекта «Безопасные и качественные дороги» в Улан-Удэ. За два года отремонтированы все въезды в столицу республики. Приведены в порядок дороги в отдалённых микрорайонах, где асфальт не меняли несколько десятков лет. Об этом сообщает управление по информационной политике города.

В 2017 году приведено в нормативное состояние 56,3 км. В прошлом году в столице Бурятии отремонтировано 32,47 км. 

За два года работы данной федеральной программы можно составить своеобразный «рейтинг» отремонтированных дорог.

Самая длинная улица

В прошлом году была отремонтирована дорога по Спиртзаводскому тракту от улицы Пищевой до 0-го км. Тарбагатайского района. Протяжённость ремонтируемого участка – 5,94 км.
«Знаменитая» лужа

Ремонт дороги по улице Ключевской от остановки «Товары Бурятии» до улицы Тулаева. После ремонта исчезла «знаменитая» лужа у рынка «Крестьянский» в микрорайоне Мелькомбинат. Протяжённость участка – 2,24 км.

Самая «убитая» дорога

Впервые за несколько десятков лет отремонтирована дорога в микрорайоне Стеклозавода. Причём ремонт был продлён и до микрорайона Вагжанова и станции Дивизионной. 
 
Ремонт дороги по улице Левченко, улицы Радикальцева (от улицы Революции 1905 г. до улицы Керамической) - более 2-х километров трассы и ремонт дороги по улице Сотниковской от улицы Радикальцева до улицы Каменной – более 4-х километров.


Самый масштабный ремонт дорог

В два строительных сезона проведены работы по реконструкции буквально с нуля дороги в густонаселённые сотые кварталы. Ремонт по улице Орловской до границы с сельским районом проводился в 2017 и 2018 годах. 

Трасса до границы со 113 кварталом стала четырёхполосной, здесь предусмотрено освещение, велосипедные и пешеходные дорожки, система водостока, несколько светофоров.

Параллельная дорога

Не каждый житель Улан-Удэ понимал, зачем в план ремонта включили малоизвестную улицу Псковскую, 2,7 километра дороги которой было отремонтировано в прошлом году. Теперь благодаря ремонту с текущего года продлена схема автобусного маршрута № 2 и жители СНТ «Пищевик» и «Строитель» могут пользоваться пассажирским транспортом. 

Ранее им приходилось с угрозой для жизни переходить железнодорожные пути, чтобы сесть на «маршрутку» в микрорайоне Южном, или идти несколько километров до автобусной остановки в микрорайон Мясокомбината.


В этот строительный сезон в Улан-Удэ были завершены работы по трём крупным объектам, начатым в 2017 году. Речь идёт о капитальном ремонте въездов в город – это трасса в густонаселённые сотые кварталы по улице Орловской, дорога по улице Комарова с выездом из Восточного и дорога, проходящая через Южлаг, Тальцы до 0 километра Заиграевского района. 

В план мероприятий по реализации ремонта дорог в Улан-Удэнской агломерации были включены в первую очередь предложения, поступившие от жителей на официальный портал органов государственной власти республики Бурятия egov-buryatia.ru. Также в работе были учтены объекты, нанесённые на «Карту убитых дорог» проекта ОНФ. 

В Улан-Удэ речь идёт о дорогах по улице Юннатов, Сосновой, Комсомольской, Сахьяновой и других.

Были установлены светофоры, заасфальтированы тротуары, обустроены остановочные карманы, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, заключают в администрации Улан-Удэ.
ремонт дороги
 
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