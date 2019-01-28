Бурятия будет развивать армейский туризм



25 января в Кяхте прошёл семинар по развитию армейского, спортивного туризма на территории Кяхтинского района с участием военных, пограничников, казаков, руководителей спортивных школ, секций.



- Ежегодно в Кяхте в сотрудничестве с военными, пограничниками проводятся военно-патриотические мероприятия с юноармейцами, с детьми, подростками. Недавно отметил своё 10-летие в Наушках кадетский клуб «Патриот», который является одним из лучших в регионе. Мы видим, что наши ребята, тянутся, растут достойными гражданами, не отлынивают от армии. На учебно-тренировочном полигоне «Бурдуны» проводятся традиционные учения. И этот положительный опыт, лучшие традиции хорошо бы развить и сделать доступными для многих жителей Бурятии, а может и региона, - сказал глава Кяхтинского района Бимба Нимаев



Судьба Кяхты связана именами прославленных военных. Это маршалы Советского Союза - дважды Герой Советского Союза Константин Рокоссовский, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков, российский военачальник, гвардии генерал-лейтенант, командир 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, Герой Российской Федерации Валерий Григорьевич Асапов, Герои Советского Союза из села Новодесятниково Павел Баннов, села Чикой - Алексей Пестерев, из города Кяхта - Прокопий Сенчихин, военный разведчик, кавалер Ордена Ленина Иван Старчак. Село Шарагол - это родина первого бурятского революционера Цыремпила Ранжурова, в Тамире есть Мемориал Памяти, комплекс по проекту Валентина Сизова. Каждое село связано со славной историей.



Военные туры будут включать в себя посещение «сибирского Эрмитажа» - Кяхтинского краеведческого музея имени Обручева, музея боевой славы 37 мотострелковой части, концерт ансамбля пограничников, духового оркестра в гарнизонном доме офицеров. Туристы могут пробовать полевую кухню, сесть за штурвал военной техники, в том числе и бронетехники, и попробовать прокатиться на ней, организовать стрельбы из пневматической винтовки, ночёвки в военных палатках. Военных туристов обучат метать гранаты, стрелять, ориентироваться на местности по карте чемпиона России Марка Колосова. Не останутся без внимания и уникальные природные парки уникальные озера, аршаны, барханы, пески, которые тоже будут включены в программу пребывания. Участник семинара - мастер спорта, почётный работник Общего образования РФ Саян Дылыков, предложил развитие спортивного туризма.



- Дисциплины спортивного туризма - пешая, водная, горная - со всеми входящими в них навыками, нужны всем без исключения. Кяхта представлена достойными спортсменами. Из одного только села Алтай вышли 11 мастеров спорта СССР и России более 25 КМС. Развивается гиревой спорт, спортивное самбо, есть чемпионы мира, Европы, России, - сказал Саян Дылыков.



В данное время обсуждается создание проектов «Курс молодого бойца», «Полоса препятствия», «Школа выживания», которая научит ориентироваться, организовать быт, сон, питание в природных условиях. В программу пребывания есть возможность включить обучающие занятия по жонглированию гирями, фланкировке шашкой и нагайкой, уроки скалолазания, бурятской национальной борьбы, военно-спортивного ориентирования.



- Мы сегодня все собрались для того, чтоб сформировать видение развития армейского туризма. Это и развитие патриотизма, совершенствование физической подготовки, воспитание гордости за свою страну. Мы планируем вовлечь в данное направление население Кяхты и района. Интерес к армейскому туризму высок, есть инициативы, примеры для подражания. Например, недавно на всероссийском конкурсе «Лучшие региональные практики развития детского туризма» лауреатом стала военно-патриотическая программа «Восточные рубежи России», представленная туркомпанией из Гусиноозёрска. В прошлом году на Армейских международных играх в Алабино военные на этапе «Танковый биатлон» выиграла бригада под командованием старшего сержанта Саяна Самбуева из села Санага. Полигон Бамбурово в Приморье встречает гостей, организовывает специальные программы. Мы ничем не хуже. Конечно, будет много вопросов, связанных с различными согласованиями, но уверены, что если мы объединим усилия, то всё нам будет по плечу, - отметил глава района Бимба Нимаев.

