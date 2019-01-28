Выставка изделий из шкуры овец прошла в Селенгинском районе



Выставка изделий из шкуры овец и обсуждение дальнейшего развития овцеводства завершилась в Селенгинском районе в доме культуры «Шахтёр».



Первая выставка состоялась в октябре прошлого года. Тогда главы поселений Селенгинского района представили несколько выделанных шкур овец.



27 января сельчане представили итоговые изделия из них в массовом производстве. В некоторых сёлах развернулись небольшие цеха по пошиву одежды из овчины. Об этом сообщает пресс-служба буддийской традиционной Сангхи России.



На выставке представили свои работы все поселения и ТОСы Селенгинского района. Также в выставке приняли участие и другие районы республики: Иволгинский, Кяхтинский и Закаменский.

Комиссия оценивала работы по 3 категориям. По решению комиссии были присуждены призовые места:



1. МО СП «Жаргалантуйское»

2. МО СП «Иройское»

3. МО СП «Загустайское»

4. МО СП «Ноехонское»

5. МО СП «Нижне-Убукунское»



На выставке были представлены выделанные шкуры овец, изделия из готовых шкур: душегрейки «сээжэбшэ», детские переносные одеяла, куртки, варежки и многое другое.



Выставку посетили глава Буддистов России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, глава Бичурского района Василий Смолин и гости с других районов.



- Одна из главных задач, возродить утратившие традиции по выделке шкур и шитью одежды. На совещании было решено продолжить это дело и поддержать проект выделка шкуры овец для того, чтобы в последующем из шкур могли шить одежду и наше население носили изделия, были в тепле и больше не болели, - отмечает пресс-служба буддийской традиционной Сангхи России.

