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Выставка изделий из шкуры овец прошла в Селенгинском районе

Выставка изделий из шкуры овец прошла в Селенгинском районе
Экономика,  Фото:Сангха
Мероприятие состоялось в четвёртый раз

Выставка изделий из шкуры овец и обсуждение дальнейшего развития овцеводства завершилась в Селенгинском районе в доме культуры «Шахтёр».

Первая выставка состоялась в октябре прошлого года. Тогда главы поселений Селенгинского района представили несколько выделанных шкур овец. 

27 января сельчане представили итоговые изделия из них в массовом производстве. В некоторых сёлах развернулись небольшие цеха по пошиву одежды из овчины. Об этом сообщает пресс-служба буддийской традиционной Сангхи России.

На выставке представили свои работы все поселения и ТОСы Селенгинского района. Также в выставке приняли участие и другие районы республики: Иволгинский, Кяхтинский и Закаменский.
Комиссия оценивала работы по 3 категориям. По решению комиссии были присуждены призовые места:

1. МО СП «Жаргалантуйское»
2. МО СП «Иройское»
3. МО СП «Загустайское»
4. МО СП «Ноехонское»
5. МО СП «Нижне-Убукунское» 

На выставке были представлены выделанные шкуры овец, изделия из готовых шкур: душегрейки «сээжэбшэ», детские переносные одеяла, куртки, варежки и многое другое.

Выставку посетили глава Буддистов России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, глава Бичурского района Василий Смолин и гости с других районов. 

- Одна из главных задач, возродить утратившие традиции по выделке шкур и шитью одежды. На совещании было решено продолжить это дело и поддержать проект выделка шкуры овец для того, чтобы в последующем из шкур могли шить одежду и наше население носили изделия, были в тепле и больше не болели, - отмечает пресс-служба буддийской традиционной Сангхи России.
выставка
 
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