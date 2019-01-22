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Появилось видео из новой бурятской школы в Гурульбе

Появилось видео из новой бурятской школы в Гурульбе
Экономика, 
В школе - просторные помещения, коридоры, актовый зал, большой спортзал, лифт и многое другое

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в республике прошло торжественное открытие новой школы в селе Гурульба Иволгинского района.

Если обратиться к цифрам, то в школе, рассчитанной на 450 мест, будут обучаться 524 ученика. На площади 6000 квадратных метров находятся 28 учебных кабинетов, актовый зал и столовая на 250 посадочных мест, спортзал площадью 360 квадратных метров, большая библиотека, медицинские кабинеты для начальных и старших классов, стадион с беговой дорожкой с резиновым покрытием и многое другое. Отопление обеспечено современной автономной газовой котельной.

Если же говорить о финансах, то на строительство нового объекта из республиканского бюджета было направлено более 405 млн рублей. 

В Сети появился короткий содержательный ролик без официальных речей из нового учреждения – только факты и видеоряд. В школе - просторные помещения, коридоры, хороший актовый зал, большой спортзал, лифт, а также оборудованные всем необходимым лаборатории, компьютерные классы и многое другое. 

 

- Третьей смены теперь нет. Рядом будет построен детский сад на 280 мест, строительство начнётся в этом году. В 2019 году в Бурятии также начнётся строительство ещё 10 школ: в сёлах Поселье и Хойто Бэе Иволгинского района, Нижние Тальцы Заиграевского района, Аршане Тункинского района, Клюевке Кабанского района, в Нижнем Саянтуе и четыре школы в Улан-Удэ. Добавим, что в этом году будет построено 17 детских садов – в селе Сосново-Озерское, Гурульбе, Сотниково, Эрхирике, а также 13 детсадов в Улан-Удэ, - говорится под видео пресс-службы правительства.
школы строительство
 
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