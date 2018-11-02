Большинство россиян (73%) в целом довольны своей работой, при этом более половины (58%) удовлетворены размером своей заработной платы
Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир», сообщает РБК.
Почти половина опрошенных (48%) отметила, что в основном довольны нынешним местом работы, из них полностью довольны только 25% респондентов. 27% работающих россиян заявили о своей неудовлетворенности рабочим местом, из них 7% полностью недовольны своей работой.
Наибольшее число россиян, довольных своей работой, проживают в Центральном и Сибирском федеральных округах (по 80%). Меньше всего удовлетворены трудовой деятельностью жители Южного и Уральского федеральных округов (58% и 65% соответственно).
Около трети респондентов (32%) подчеркнули, что получают меньше, чем заслуживают, при этом 10% отметили, что их труд недооценен, уточняет РБК.
Более половины россиян сочли свою зарплату удовлетворительной
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Большинство россиян (73%) в целом довольны своей работой, при этом более половины (58%) удовлетворены размером своей заработной платы
Автомобили обойдутся более чем в 7 миллионов
Было отремонтировано более 32 тысяч километров дорог
2 ноября состоялось открытие обновлённого в соответствии с общероссийским брендом «Мои документы» филиала МФЦ по Кяхтинскому району
Работы должны быть завершены в декабре 2019 года
Новые детсады появятся в 104 микрорайоне, центре города, на Левом берегу и в Энергетике
На особом контроле ситуация с домами в 105 микрорайоне
Доходная часть увеличится на 405,3 млн рублей
Вопрос был рассмотрен на 45-й сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов
Планируется частично расширить основную аллею, спроектировать смотровые площадки и площадки отдыха
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках XXXVI международной Гаванской ярмарки FIHAV провел ряд важных встреч
Дорожают и новостройки, и вторичный рынок
Обновление коммунальной инфраструктуры обойдётся в 13 млн
В бюджете не заложены средства на строительство
Их общая задолженность составила колоссальную сумму