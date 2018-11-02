В Улан-Удэ строят пять детсадов за миллиард рублей (фото)

Как сообщал «Байкал-Daily», к концу текущего года в 104 микрорайоне появятся сразу два детских сада . Их строительство началось в мае 2018 года.

























































В Улан-Удэ продолжаются работы по строительству пяти детских садов. Общий объём финансирования строительства составляет 1,1 миллиард рублей, в том числе 755 миллионов выделил федеральный бюджет. Новые детсады примут 1140 дошкольников.На Левобережной части Улан-Удэ запланировано строительство детского сада на 280 мест. На первом этаже здесь будут ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет, на втором этаже разместятся группы для детей от 3 до 7 лет.В микрорайоне Энергетик также возведут детский сад на 280 мест. Он сможет принять 140 детей ясельного возраста и 140 детей старшего возраста.- В республике в 2018 и 2019 году. в частности в Улан-Удэ, должны быть построены пять детских садов-яслей. В этих дошкольных организациях будет размещаться дети в возрасте от 2 месяцев до трёх лет и от трёх до семи. В двух садах 104 микрорайона будет по 10 групп, полноценный пищеблок, спортивный и актовый зал. Это будут красивые, просторные сады, которые обеспечат местами детей, проживающих в этих кварталах, - отметила заместитель председателя комитета по образованию Улан-Удэ Любовь Цепкова.В центральной части Советского района Улан-Удэ на улице Каландаришвили снесут старый детский сад №31 – здание признано аварийным. Новый детский сад будет рассчитан на 100 мест.Оба детских сада будут двухэтажными, вместимостью по 240 мест. Строительство детских садов в 104 микрорайоне проходит в рамках комплексной застройки, которая ведётся полностью за счёт средств инвестора. Затем состоится выкуп детсадов за счёт бюджет. .Дети должны пойти в новые детские сады 104 микрорайона уже в январе следующего года.