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В Улан-Удэ скоро обещают сдать три «проблемных» дома

В Улан-Удэ скоро обещают сдать три «проблемных» дома
Экономика,  Фото:минстрой Бурятии
На особом контроле ситуация с домами в 105 микрорайоне

До конца года три проблемных застройщика в Улан-Удэ обещают ввести в эксплуатацию свои дома. Об этом стало известно на очередном заседании комиссии по вопросам долевого строительства во главе с заместителем председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгением Луковниковым. Заседание комиссии состоялось сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.

- До 12 ноября дом в 111 квартале должны сдать, - заявил Евгений Луковников.

Этот срок озвучил и сам застройщик «Сити строй». Он уверен, что через полторы недели отдаст ключи от квартир участникам долевого строительства. Правда, к устранению недостатков, выявленных при осмотре объекта, до сих пор не приступил.

До 30 ноября и застройщик ИК «Жилстрой» заверил о вводе в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по улице Калашникова в Октябрьском районе. На сегодняшний день дом практически готов. По словам застройщика, осталось установить лишь подъёмник для маломобильных групп населения.

До 27 декабря обещают ввести в эксплуатацию и многоквартирный жилой дом по бульвару Карла Маркса. Застройщику ООО «Партнер-Строй-Инвест» дано поручение к 11 ноября предоставить в минстрой дорожную карту. В ней отразятся все виды работ, которые необходимо «довести до ума».

На особом контроле у министерства - ситуация с вводом в эксплуатацию домов от застройщика «ДомСтройКомплект». Строительство жилого комплекса в 105 квартале ещё ведётся. На заседании поручено «ТГК-14» до 6 ноября рассмотреть вопрос по предоставлению рассрочки платежа по задолженности. В свою очередь, сам застройщик обещает ввести дома в эксплуатацию в июле 2019 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре торжественно, с участием главы Бурятии Алексея Цыденова, был сдан один из самых проблемных домов – на улице Ключевская, застройщика «Зодчий».

новостройки жилищное строительство
 
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