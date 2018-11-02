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Горсовет Улан-Удэ утвердил проект бюджета в первом чтении

Горсовет Улан-Удэ утвердил проект бюджета в первом чтении
Экономика,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Вопрос был рассмотрен на 45-й сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов

Главным вопросом дня стал проект бюджета города на 2019 года. Депутаты утвердили его в первом чтении.

Пока общий объём доходов городского бюджета на 2019 год планируется в 3,9 миллиардов рублей, общий объём расходов – в аналогичную сумму.

Также был утверждён прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год. Планируемый доход от торгов ожидается в 1,5 млн рублей.

Кроме того, депутаты приняли решение направить в состав молоёежной палаты при Народном Хурале Бурятии двух представителей: Елену Спиридонову, члена молодёжной палаты при Улан-Удэнском городском совете депутатов, и Владимира Бадмаева, студента БГУ.

Затем депутаты утвердили обращение к главе Бурятии Алексею Цыденову об установлении предельных индексов тарифа за холодное водоснабжение в Улан-Удэ. «Водоканал» просит повышения тарифа в 2019 году с 18,8 рублей за кубометр до 21,69 рублей.

«Сегодня в составе действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение многие расходы учтены не в полном объеме, в том числе на капитальный ремонт, ГСМ, материалы, запчасти и т.д. Кроме того, при расчёте тарифов должны учитываться снижение объёмов реализации коммунальных услуг. Из-за ограничения роста тарифы, установленные для МУП «Водоканал», не обеспечивают возмещение необходимых для оказания услуг расходов и приводят к росту задолженности предприятия и увеличению аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водоканал» свидетельствуют о тяжелом финансовом состоянии предприятия и о сложной обстановке в водопроводно-канализационном хозяйстве города Улан-Удэ. Убыток за период 2015-2018 гг. ожидается в размере 179 млн руб., кредиторская задолженность по итогам 2018 года – 395 млн руб., дебиторская задолженность – 205 млн рублей», - говорится в обращении.

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