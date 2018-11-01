Новая набережная в Улан-Удэ будет 2-километровой

В Улан-Удэ разработано техническое задание к проектировщикам благоустройства набережной, сообщает управление по информационной политике города.







Длина набережной составит более 2 километров.

- Мы комиссионно, пешком прошли всю территорию от автомобильного моста у реки Уды по существующей дамбе до рынка Народный. Прежде чем разработать техническое задание, проведено несколько совещаний с разными структурами, как городского, так и республиканского и федерального уровня, чтобы снять основные разногласия, - сообщил главный архитектор города Улан-Удэ Михаил Мясищев.









Как сообщал «Байкал-Daily», проект будущей красивой набережной весной 2018 года выбрали сами улан-удэнцы. Победителем стал проект «Реки объединяют историю и культуру», его авторы получили миллион рублей. В амбициозном проекте – купальная зона, хороший пляж, аквапарк, колесо обозрения, центр бурятской культуры, речная пристань и др.











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Не менее 30 % территории должны быть «зелёными», планируется сквер, террасирование откосов дамбы, элементы ландшафтной архитектуры с местными породами деревьев и кустарников, в том числе крупномерными, и размещение цветочных композиций. Наряду с этим предлагается предусмотреть систему летнего водопровода, наружного освещения, световой иллюминации, устройство фонтанов и системы общественных туалетов.













Сначала предстоит решить практические вопросы, связанные с инженерно-техническими коммуникациями.Средства на разработку документации, без которой нельзя начать строить такой большой объект, будут изысканы в городском и республиканском бюджетах.- В данном проекте необходимо учесть единый подход в вопросах благоустройства прилегающих улиц и площадей исторического центра с определением стилевого единства, модульности элементов архитектуры и благоустройства. При этом необходимо максимально профессионально постараться использовать национальный колорит, элементы истории и культуры народов Сибири, проживающих в республике, - сообщил мэр Улан-Удэ Александр Голков.На проектируемой территории сейчас располагаются объекты и земельные участки, которые требуют серьёзной реконструкции и модернизации. Это участок и здание кафе-ресторана «Сэлэнгэ». Новый владелец, к счастью, убрал «горку-водопад», портящую вид на Одигидриевский собор.Необходимо привести в порядок мостик на городской пляж, часть спортивных площадок БГУ. Ограждение республиканского стадиона существенно сужает возможность эксплуатации набережной как общественного пространства.Предлагается учесть проект защиты территории Улан-Удэ от наводнений, так как существующая набережная в первую очередь гидротехническое сооружение (дамба). В проекте нужно предусмотреть функциональное зонирование, чтобы создать зоны активного и рекреационного отдыха, в том числе семейного, культурно-развлекательные, предпринимательства и обслуживания посетителей набережной.Основными архитектурно-планировочными решениями необходимо частично расширить основную аллею, спроектировать смотровые площадки и площадки отдыха, выносные террасы, спортивные площадки, включая велодорожки и беговую дорожки, места для проведения массовых мероприятий, участки для размещения элементов благоустройства и публичного искусства. Особые требования к схеме транспортно-пешеходных путей. Нужны реконструкция лестничных подъёмов и спусков, устройство парковок, проездов.