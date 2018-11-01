Обновление коммунальной инфраструктуры обойдётся в 13 млн
Минстрой Бурятии утвердил инвестиционную программу по модернизации системы теплоснабжения сельского поселения «Куморское эвенкийское» Северо-Байкальского района на 2019-2022 годы.
Модернизация начнётся в 2019 году. В селе Кумора планируется построить новую котельную, заменить водонапорную башню и реконструировать 0,83км тепловых сетей. Общая сумма затрат составит около 13 миллионов рублей.
Сегодня в селе Кумора оборудование котельной изношена на 70%. Она была установлена в 1985 году, сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.
На севере Бурятии построят новую котельную
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