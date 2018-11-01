На севере Бурятии построят новую котельную

Обновление коммунальной инфраструктуры обойдётся в 13 млн



Минстрой Бурятии утвердил инвестиционную программу по модернизации системы теплоснабжения сельского поселения «Куморское эвенкийское» Северо-Байкальского района на 2019-2022 годы.



Модернизация начнётся в 2019 году. В селе Кумора планируется построить новую котельную, заменить водонапорную башню и реконструировать 0,83км тепловых сетей. Общая сумма затрат составит около 13 миллионов рублей.



Сегодня в селе Кумора оборудование котельной изношена на 70%. Она была установлена в 1985 году, сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.

