Статистику приводит Бурятстат
К концу сентября 2018 года в органах государственной службы занятости состояло на учёте 2855 незанятых трудовой деятельностью улан-удэнцев. Из них 2360 человек имели статус безработного. Это на 7,8 % больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, сообщает Бурятстат.
- Безработные граждане, проживающие в Улан-Удэ, составили 50,2 % от численности официально зарегистрированных безработных в республике, - отмечают в Бурятстате.
Число безработных растёт в Улан-Удэ
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