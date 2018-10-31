Из Улан-Удэ продолжается миграционный отток

Из Улан-Удэ уезжает народу больше, чем приезжает



В январе- августе 2018 года в Улан-Удэ наблюдался миграционный отток населения, который составил 1432 человека.



- В Улан-Удэ прибыло 10424 человека и выбыло 11856 человек, - сообщает Бурятстат.



Практически все перемещения мигрантов (97 %) ограничились пределами Российской Федерации.



- Из Улан-Удэ в районы республики выбыло на 168 человек больше, чем прибыло. В другие регионы России выбыло горожан на 1086 человек больше, чем прибыло, - уточнили в Бурятстате.





