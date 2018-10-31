В Улан-Удэ стали меньше рожать и чаще умирать

Численность постоянного населения Улан-Удэ на 1 января 2018 года составила 434,8 тысяч человек



В Улан-Удэ живёт 44,2 % населения республики, сообщает Бурятстат.



- В январе-августе 2018 года в Улан-Удэ, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, отмечалось снижение числа родившихся и увеличение числа умерших. Число родившихся составило 4042 человека, что на 86 младенцев меньше, чем в январе-августе 2017 года. Коэффициент рождаемости составил 13,9 новорождённых на 1000 жителей

(в январе-августе 2017 года – 14,3), - уточнили в Бурятстате.



Умерло с января по август 2650 человек, что на 7 человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Коэффициент смертности составил 9,1 умерших в расчёте на 1000 населения.



- В целом по Улан-Удэ число родившихся превысило число умерших на 1392 человека или на 52,5 %. Коэффициент естественного прироста в расчёте на 1000 населения равнялся 4,8 промилле, - отмечают в Бурятстате.







