Бурятстат: Средняя зарплата в Улан-Удэ – 39 тысяч

Таковы официальные результаты за восемь месяцев



Средняя номинальная заработная плата, начисленная в августе работникам организаций Улан-Удэ составила 36 943 рублей. Такие данные приводит сегодня Бурятстат. По информации ведомства, это на 7 % ниже июля 2018 года и на 13,7 % выше августа 2017 года.



- В январе – августе 2018 года средняя номинальная заработная плата составила 39 737 рублей, что на 12,6 % выше, чем в январе-августе 2017 года. Реальная заработная плата (рассчитанная с учётом индекса потребительских цен) в августе 2018 года уменьшилась на 6,8 % по сравнению с июлем 2018 года, на 10,3 % увеличилась по сравнению с августом 2017 года; в январе-августе 2018 года увеличилась на 9,9 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, - уточняет Бурятстат.



