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В Бурятии прожиточный минимум назвали «жалкой подачкой»

В Бурятии прожиточный минимум назвали «жалкой подачкой»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
На сессии Хурала норму хлеба для пенсионеров сравнили с той, что была в Сталинграде

Прожиточный минимум для пенсионеров в Бурятии в 2019 вырастет на 224 рубля. Сейчас он составляет 8726 рублей, на следующий год установлено значение в 8950. Соответствующее решение принято на сегодняшней сессии Народного Хурала Бурятии.

В ходе обсуждения вопроса отдельные депутаты назвали повышение прожиточного минимума сущими копейками, сравнив даже сегодняшнюю продуктовую корзину со Сталинградом в годы войны.

- Этот прожиточный минимум такая жалкая подачка. Регион должен взять на себя обязательства по всем выплатам. Необходимо будет изыскать средства на доплату к трети социальных льгот, к которым привязан прожиточный минимум. Нужно смотреть на ситуацию реально. То же самое касается и потребительской корзины - это как в войну. Получается 268 грамм хлеба в сутки. Для сравнения, в Сталинграде эта норма была 400 грамм, а для пленных немцев 600 грамм, - заявил Леонтий Красовский.

Коммунист Баир Цыренов предложил «перестать вздыхать», а выйти с проблемой повышения величины на федеральный уровень.

- Может, выйдем уже на федеральный уровень с инициативой. Все согласны, что 8 тысяч - это идиотизм. Все возмущаются, что федералы нас в такие рамки поставили, всё понимают и вздыхают. С кем не переговоришь, все возмущены, но никаких шагов нет. Если регионы будут молчать и федералы радуются, что спустили ситуацию. Давайте создадим группу и выйдем на федеральный уровень, - предложил Баир Цыренов.

Спикер парламента Владимир Павлов дал поручение проработать этот вопрос комитету совместно с республиканским правительством.

Также депутаты утвердили продление действующей потребительской корзины до 2021 года. В действующую сейчас потребительскую корзину входит только набор продуктов питания на год. Если пересчитать эти нормы на месяц, то получится, что за 30 дней человек трудоспособного возраста съедает 10,5 килограмма хлебных продуктов, макарон и круп, 8,4 килограмма картофеля, 14,6 килограмма овощей и фруктов, два килограмма сахара и кондитерских изделий, около пяти килограммов мяса и мясопродуктов, полтора килограмма рыбы.
Прожиточный минимум депутаты Народного Хурала
 
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