Животноводы Бурятии произвели продукции на 10 млрд



Всего за январь-сентябрь сельхозпроизводители Бурятии произвели продукции более чем на 10 миллиардов рублей. Это 32,5 тысячи тонн скота и птицы, 134 тысячи тонн молока, 64,6 миллионов штук яиц. Об этом сообщает минэкономики республики.



По данным на конец сентября, в хозяйствах республики насчитывается почти 409 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 161 тысяча коров, 128 тысяч свиней, 332 тысячи овец и коз, 477 тысяч голов птиц.