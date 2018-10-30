Животноводы Бурятии произвели продукции на 10 млрд

Такие данные приводит министерство экономики за 9 месяцев 2018 года
По данным на конец сентября, в хозяйствах республики насчитывается почти 409 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 161 тысяча коров, 128 тысяч свиней, 332 тысячи овец и коз, 477 тысяч голов птиц.
Всего за январь-сентябрь сельхозпроизводители Бурятии произвели продукции более чем на 10 миллиардов рублей. Это 32,5 тысячи тонн скота и птицы, 134 тысячи тонн молока, 64,6 миллионов штук яиц. Об этом сообщает минэкономики республики.
Такие данные приводит министерство экономики за 9 месяцев 2018 года
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