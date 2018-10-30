В Иркутске в 2019 году начнут строить ледовый дворец

Планируется возвести круглогодичный каток
На заседании Думы Иркутска обсудили строительство ледового дворца в Пади Долгой. На участке планируется построить круглогодичный каток площадью 30 на 60 метров с раздевалками и душевыми помещениями. Начало работ запланировано на 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе думы Иркутска.
Также депутаты обсудили реконструкцию стадиона школы №73. В бюджете города на следующий год заложены средства на подготовку территории, планировку футбольного поля с искусственным покрытием, устройство круговой дорожки с резиновым покрытием, создание газона, установку видеонаблюдения и другие работы.
Планируется возвести круглогодичный каток
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