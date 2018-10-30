Новые здания появятся в 104 микрорайоне
Два дошкольных образовательных учреждения появятся в 104 микрорайоне. Их строительство началось в мае текущего года. Оба детских сада вместимостью по 240 мест будут иметь два этажа.
Первые этажи предназначены для малышей до 3 лет, вторые - для детей от 4 до 7 лет. При строительстве будут применены энергосберегающие технологии (газобетонные блоки с утеплением фасадов).
В проекте предусмотрен лифт для подъёма маломобильных групп на второй этаж, также предусмотрены пандусы для выхода маломобильных детей на детские площадки.
Строительство детских садов в 104-м микрорайоне проходит в рамках комплексной застройки. Она ведётся полностью за счёт средств инвестора, то есть обладателя данного земельного участка. Выкуп объектов социальных учреждений будет за счёт бюджетных средств.
Помимо детских садов в 104-м микрорайоне, дошкольные образовательные учреждения будут построены в микрорайоне Энергетик (на 280 мест), на улице Толстихина (на 280 мест) и на улице Каландаришвили (на 100 мест), сообщает администрация Улан-Удэ.
В Улан-Удэ продолжается строительство двух детсадов
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