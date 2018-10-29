Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Октября

28 Октября

Популярное

В Улан-Удэ реконструируют Дом культуры имени Вагжанова

В Улан-Удэ реконструируют Дом культуры имени Вагжанова
Экономика, 
В пятницу состоялся осмотр проведённых работ

В Улан-Удэ продолжается реконструкция здания Дома культуры имени А.П. Вагжанова на ул. Гарнизонная.

26 октября представители комитета по строительству администрации города и МУ «Улан-Удэстройзаказчик» выехали на строящийся объект. Цель поездки – решение технических вопросов и комиссионное обследование качества производства работ, сообщили в комитете по строительству.




На реконструкцию Дома культуры было направлено 42 миллиона рублей. Деньги выделены год назад из резервного фонда президента России.

Ранее сообщалось, что реконструкция должна быть завершена в 2018-м году.
реконструкция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ реконструируют Дом культуры имени Вагжанова
В Улан-Удэ реконструируют Дом культуры имени Вагжанова
Экономика, 29.10.2018
В пятницу состоялся осмотр проведённых работ
Мэрия Улан-Удэ показала дороги «до» и «после»
Мэрия Улан-Удэ показала дороги «до» и «после»
Экономика, 29.10.2018
Администрация наглядно показала, как выполнен ремонт
В Бурятии выявили задержки по выплате зарплат сезонным работникам
В Бурятии выявили задержки по выплате зарплат сезонным работникам
Экономика, 28.10.2018
Проблемы зафиксированы в шести регионах России
Власти Бурятии продают «Лэнд Крузер»
Власти Бурятии продают «Лэнд Крузер»
Экономика, 28.10.2018
На торги выставлен внедорожник 2007 года выпуска
Отремонтирован участок дороги Братск–Усть-Илимск
Отремонтирован участок дороги Братск–Усть-Илимск
Экономика, 26.10.2018
Завершён ремонт автомобильной дороги Братск – Усть-Илимск на участке с 221по 230 км в Усть-Илимском районе
В центре Улан-Удэ появится необычный туалет
В центре Улан-Удэ появится необычный туалет
Экономика, 26.10.2018
Он обойдётся бюджету почти в 2,4 миллиона
Большая ярмарка вакансий прошла в Улан-Удэ (фоторепортаж)
Большая ярмарка вакансий прошла в Улан-Удэ (фоторепортаж)
Экономика, 26.10.2018
Работодатели представили более тысячи вакансий
В Бурятии дорожает производство драгметаллов
В Бурятии дорожает производство драгметаллов
Экономика, 26.10.2018
О ценах в производстве промышленных товаров сообщил Бурятстат
Базу данных о землях сельхозназначения создадут в Иркутской области
Базу данных о землях сельхозназначения создадут в Иркутской области
Экономика, 26.10.2018
Продолжится работа по введению в оборот заброшенных земель для увеличения площади посевов
Правительство России даст ещё 350 млн на дорогу в Бурятии
Правительство России даст ещё 350 млн на дорогу в Бурятии
Экономика, 26.10.2018
Реконструкция трассы Улан-Удэ – Новый Уоян идёт с 2003 года
В Бурятии разослано 8 тысяч уведомлений о налогах на доход
В Бурятии разослано 8 тысяч уведомлений о налогах на доход
Экономика, 26.10.2018
3 декабря в этом году – это не только срок уплаты имущественных налогов граждан, но и срок для уплаты налога на доходы физических лиц по налоговым уведомлениям
Австрийцы хотят построить солнечные электростанции в Бурятии
Австрийцы хотят построить солнечные электростанции в Бурятии
Экономика, 26.10.2018
Энергообъекты появятся в Забайкальском крае и Бурятии
В Бурятии рассказали, как будут повышать зарплату учителям
В Бурятии рассказали, как будут повышать зарплату учителям
Экономика, 26.10.2018
Звучали предложения ввести программу «Земский учитель» и давать учителям землю
Игорь Шутенков: «Бюджет не безграничен»
Игорь Шутенков: «Бюджет не безграничен»
Экономика, 25.10.2018
Состоялись публичные слушания проекта регионального бюджета
В Улан-Удэ подорожали огурцы и помидоры
В Улан-Удэ подорожали огурцы и помидоры
Экономика, 25.10.2018
При этом подешевела картошка, капуста, лук и морковь

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^