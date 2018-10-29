В Улан-Удэ реконструируют Дом культуры имени Вагжанова

В пятницу состоялся осмотр проведённых работ

26 октября представители комитета по строительству администрации города и МУ «Улан-Удэстройзаказчик» выехали на строящийся объект. Цель поездки – решение технических вопросов и комиссионное обследование качества производства работ, сообщили в комитете по строительству.















В Улан-Удэ продолжается реконструкция здания Дома культуры имени А.П. Вагжанова на ул. Гарнизонная.Ранее сообщалось, что реконструкция должна быть завершена в 2018-м году.