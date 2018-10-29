Мэрия Улан-Удэ показала дороги «до» и «после»

Администрация наглядно показала, как выполнен ремонт
На странице администрации Улан-Удэ в Facebook появились фотографии дорог до ремонта и после. Речь идёт о работах Улан-Удэ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Показана дорога на улице Стартовая, отремонтированная в 2018 году.
Также опубликовано фото отремонтированной улицы Тулаева.
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