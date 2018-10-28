В Бурятии выявили задержки по выплате зарплат сезонным работникам

Задержки по выплате заработной платы сезонным работникам зафиксированы в шести регионах РФ. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает ТАСС.



Нарушения сроков были выявлены в Магаданской, Ульяновской и Калининградской областях, Камчатском и Забайкальской краях, Республике Бурятия



- Наблюдается неблагоприятная динамика по задолженности по заработной плате у сезонных работников. На 1 сентября 2018 года с начала года государственными инспекциями труда в регионах было проведено 80 внеплановых проверок по обращениям сезонных работников, связанных с задержками зарплат. По всем выявленным случаям предпринимаются оперативные меры, - сказала Голикова.



Она подчеркнула, что труд работников, занятых на сезонных работах, имеет высокое значение для российской экономики.



Голикова отметила, что работодателям рекомендуется предусматривать дополнительные гарантии для работников с учётом отраслевой специфики, уточняет ТАСС.

