Власти Бурятии продают «Лэнд Крузер»

На торги выставлен внедорожник 2007 года выпуска
Министерство имущественных и земельных отношений Бурятии выставило на торги внедорожник «Тойота Лэнд Крузер 100». Сейчас он является республиканским имуществом.
Автомобиль 2007 года выпуска, уточняется, что в нём есть ресивер «DVD Phantom».
Начальная цена продажи – 1,36 миллиона рублей, с учётом НДС. Шаг аукциона составляет 55 тысяч рублей. Размер задатка – 272,9 тысяч.
Торги пройдут на площадке www.rts-tender.ru, заявки принимаются до 26 ноября.
Также минимущества продаёт нежилое помещение площадью 18,7 кв.м. в селе Баргузин. Начальная цена продажи госимущества – 99 тысяч рублей.
Завершён ремонт автомобильной дороги Братск – Усть-Илимск на участке с 221по 230 км в Усть-Илимском районе
Он обойдётся бюджету почти в 2,4 миллиона
Работодатели представили более тысячи вакансий
О ценах в производстве промышленных товаров сообщил Бурятстат
Продолжится работа по введению в оборот заброшенных земель для увеличения площади посевов
Реконструкция трассы Улан-Удэ – Новый Уоян идёт с 2003 года
Депутаты надеются, что налоговый режим будет стимулировать самозанятых выйти из тени
3 декабря в этом году – это не только срок уплаты имущественных налогов граждан, но и срок для уплаты налога на доходы физических лиц по налоговым уведомлениям
Энергообъекты появятся в Забайкальском крае и Бурятии
Звучали предложения ввести программу «Земский учитель» и давать учителям землю
Состоялись публичные слушания проекта регионального бюджета
При этом подешевела картошка, капуста, лук и морковь
Также выросла цена на дизельное топливо
Наряду с заготовкой кормов, в хозяйствах идёт уборка зерновых культур
Интеллектуальная система видеонаблюдения успешно внедряется в Иркутске