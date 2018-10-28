Власти Бурятии продают «Лэнд Крузер»

















Министерство имущественных и земельных отношений Бурятии выставило на торги внедорожник «Тойота Лэнд Крузер 100». Сейчас он является республиканским имуществом.Автомобиль 2007 года выпуска, уточняется, что в нём есть ресивер «DVD Phantom».Начальная цена продажи – 1,36 миллиона рублей, с учётом НДС. Шаг аукциона составляет 55 тысяч рублей. Размер задатка – 272,9 тысяч.Торги пройдут на площадке www.rts-tender.ru, заявки принимаются до 26 ноября.Также минимущества продаёт нежилое помещение площадью 18,7 кв.м. в селе Баргузин. Начальная цена продажи госимущества – 99 тысяч рублей.