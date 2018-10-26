В центре Улан-Удэ появится необычный туалет

Согласно техзаданию, здесь будет два санузла для посетителей и отдельная кабинка для инвалидов.















В Улан-Удэ объявлен аукцион на установку общественного туалета с благоустройством прилегающей территории. Он появится в самом центре города, возле Триумфальной арки. Видимо, по этой причине был выбран столь похожий на эту достопримечательность дизайн будущего туалета.Аукцион в электронной форме объявлен 25 октября, победитель торгов будет выбран в начале ноября. Работы по строительству подрядчик должен будет завершить до 30 ноября.Начальная цена конкурса – 2,399 млн рублей.Уточняется, что источник финансирования – и муниципальный, и республиканский бюджеты.