Базу данных о землях сельхозназначения создадут в Иркутской области

Продолжится работа по введению в оборот заброшенных земель для увеличения площади посевов



В Иркутской области планируют создать базу данных о землях сельхозназначения. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Илья Сумароков, передаёт пресс-служба областного правительства.



– Такая база данных необходима для повышения эффективности использования сельхозугодий. Ежегодно все, кто имеет в пользовании эти земли, должны будут предоставлять сведения об их целевом назначении с указанием вида использования и сельхозкультуры, которая на них растёт, – сказал министр.



Продолжится работа по введению в оборот заброшенных земель для увеличения площади посевов. Вместе с этим, для повышения урожайности в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах планируется внедрять поливные системы. Также будет взять курс на строительство современных овощехранилищ и организацию переработки овощей.



По словам Ильи Сумарокова, необходимо сохранять самообеспеченность населения Иркутской области картофелем. На уровне регионального правительства для этого принято соответствующее решение, и с 2019 года из областного бюджета будут выделять субсидии производителям картофеля. Особое внимание планируется уделить потребности региона во всесезонных овощах закрытого грунта. Ведётся работа по привлечению инвесторов для строительства тепличных комплексов, предложения от коммерческих структур уже есть.



Кроме того, упор в Иркутской области будут делать на развитие не сырьевого экспорта. В этом направлении министерство сельского хозяйства региона проводит активную политику по продвижению продукции региональных предприятий на внешние рынки. Продукция уже поставляется в Монголию, Китайскую Народную Республику, Казахстан и Таиланд. Только в этом году объемы поставок увеличились на 35% по отношению к прошлому году. При этом в течение ближайших пяти лет объём экспорта продукции агропромышленного комплекса планируется увеличить в два раза.



– Перед нами стоит цель – повысить самообеспеченность региона основными продуктами питания: мясо, молоко, овощи. Мы запланировали увеличить объём экспорта, используя все возможности и конкурентные преимущества. Иркутская область по общему объёму продукции в стоимостном выражении находится на пятом месте в Сибирском федеральном округе и на 30-м – в России, – подчеркнул Илья Сумароков.



