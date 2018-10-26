Правительство России даст ещё 350 млн на дорогу в Бурятии

Эти средства пойдут на ремонт трассы с 271 (с. Макаринино) по 291 км (между с. Адамово и с. Зорино). На реконструкцию данного участка с 271 по 316 км проведены торги и заключен госконтракт с ОАО «Труд».









- Остается незавершённым участок с 230 по 251 км, который находится в крайне неудовлетворительном состоянии. В 2017 году республика получила из федерального бюджета на данный объект 350 млн рублей, в 2018 году еще 600 млн рублей. Для завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию в 2019 году необходимо дополнительно 750 млн рублей, - сообщили в минтрансе Бурятии.











В минтрансе РФ подтвердили, что при формировании федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы подготовлены предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере 5,038 млрд рублей на продолжение реконструкции автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян.





Бурятии может получить дополнительные 350 млн рублей из федерального бюджета на строительство региональной трассы Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян. Об этом сообщила сегодня пресс-служба правительства Бурятии.- Состоялось заседание правительства России, в рамках которого поддержано выделение из резервного фонда правительства в этом году 350 млн рублей на дорогу Турунтаево-Курумкан, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.Президент Владимир Путин в 2017 году поручил правительству России и правительству Бурятии рассмотреть вопрос о дальнейшей реконструкции этой автомобильной дороги. Её протяжённость составляет 726 км, дорога является основной региональной артерией, связывающей пять районов республики с Улан-Удэ, и имеет особое значение для жизнеобеспечения населения.Её реконструкция ведётся с 2003 года. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 235,9 км автодороги на участках с 13 – 230 км и 251 – 271 км. В 2013 году на 268 км построен мост через реку Баргузин, стоимость строительства составила 2 млрд рублей (общая длина моста с подходами - 5,436 км).