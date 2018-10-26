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Госдума одобрила новый налоговый режим для самозанятых

Госдума одобрила новый налоговый режим для самозанятых
Экономика,  Фото:pixabay.com
Депутаты надеются, что налоговый режим будет стимулировать самозанятых выйти из тени

Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. За проведение эксперимента по введению налога на профессиональный доход проголосовали 315 депутатов, против — шесть, воздержались три парламентария. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против принятия законопроекта, сообщает РБК.

Специальный режим «налог на профессиональный доход» предполагает, что самозанятые граждане будут платить налог по ставке 4%. Если услуги оказываются не физическим, а юридическим лицам, ставка налога составит 6%. Одновременно они освобождаются от уплаты страховых взносов, кроме платежей в Фонд обязательного медицинского страхования (страховой взнос в ФОМС в размере 1,5% включен в налог).

Самозанятые должны будут самостоятельно нести ответственность за размер своих будущих пенсий и могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд. Государство гарантирует только выплату социальной пенсии по старости. Сейчас она назначается женщинам в 60 лет и мужчинам в 65, а по закону о повышении пенсионного возраста социальная пенсия по старости к 2028 году будет назначаться мужчинам в 70 лет и женщинам в 65.

Новым режимом смогут воспользоваться граждане, получающие доход не более 2,4 млн руб. в год (200 тыс. в месяц), но при этом не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников по трудовым договорам.

Эксперимент на первом этапе будет проводиться в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 января 2019-го по 31 декабря 2028 года, в дальнейшем новый режим налогообложения планируется распространить на всю страну, уточняет РБК.

госдума налоги
 
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