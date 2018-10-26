В Бурятии рассказали, как будут повышать зарплату учителям

Звучали предложения ввести программу «Земский учитель» и давать учителям землю



В Бурятии состоялось заседание рабочей группы по вопросу увеличения заработной платы учителям. Она была в этом году и состоит и депутатов Народного Хурала, представителей правительства Бурятии, министерства образования, органов местного самоуправления и профсоюзов. Заседание вёл первый заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Шутенков, сообщает пресс-служба Народного Хурала.



Участники совещания заслушали информацию министра образования Баира Жалсанова. Он сообщил, что сегодня в республике 8450,9 педагогов на 12 158,4 штатных единиц. То есть многие учителя работают на полставки. В среднем, по словам министра, зарплата учителей по республике без дополнительных выплат за классное руководство, коммунальные расходы и внутреннее совмещение составляет 23 760 рублей.



Министерство предложило решать вопрос увеличения зарплаты поэтапно. Во-первых, уменьшить стимулирующую часть фонда оплаты труда до 10 процентов. Высвободившиеся средства направить на увеличение базовой части оплаты труда. Во-вторых, вывести с января 2019 года из штатного расписания школ на местный бюджет обслуживающий персонал: уборщиц, сторожей, кочегаров и т д., для местных властей на эти цели предусмотреть субсидии. В-третьих, передать выплаты по оплате коммунальных услуг сельским учителям министерству соцзащиты.



Главное предложение: изменить сам принцип формирования норматива финансового обеспечения, исходя из численности учеников в школе. Сегодня же нормативы привязаны к численности населения. При этом малокомплектные школы стоят отдельной строкой. По предварительным расчётам, для этого нужно 895 млн. рублей. Более детально предложение будет обсуждаться в первом полугодии 2019 года.



В ходе дискуссии были высказаны замечания и предложения. Так, вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов заметил, что в Хоринском и Кижингинском районе уже давно вывели за штат обслуживающий персонал. Однако размер ежегодной субсидии району не соответствует существующим расходам. Необходимо сделать перерасчёт и предусмотреть индексацию, заявил Жамбалов.



Заместитель председателя Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев положительно оценил предложения министерства.



- У каждого учреждения свои особенности, тем более это касается школ в городе и районе. Нужен гибкий подход, - подчеркнул Доржиев.



Председатель комитета Хурала по социальной политике Игорь Марковец сделал акцент на стимулирующих выплатах. По его мнению, уменьшать их процент нецелесообразно, ведь за счет стимулирующих директора школ могут поддержать молодых учителей, зарплата которых составляет 6-10 тыс. рублей.



- Если мы не будем кардинально, политически ее решать, то трагический случай в Керчи может повториться в любом регионе. Нужно поднимать заработную плату и привлекать в школу высококлассных специалистов, - отметил парламентарий.



Во время совещания прозвучали предложения ввести в республике по аналогии с программой «Земский доктор» программу «Земский учитель», выделять приезжающим на работу в село учителям земельный участок, выплачивать молодым педагогам «подъемные».



Все прозвучавшие предложения участников совещания внесены в протокол для дальнейшего обсуждения.



