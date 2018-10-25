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В Улан-Удэ подорожали огурцы и помидоры

В Улан-Удэ подорожали огурцы и помидоры
Экономика,  Фото:pixabay.com
При этом подешевела картошка, капуста, лук и морковь

По данным статистики, за прошедшую неделю в Улан-Удэ наибольший рост цен из продовольственных товаров отмечен на свежие овощи (огурцы, помидоры) в среднем на 12,34 руб. или 12,2 %. Также подорожало пшено на 4,59 руб. или 10,9 %, крупа гречневая на 0,88 руб. или 2,9 %, яйцо куриное на 1,56 руб. или 2,2 %.

Наибольшее снижение цен отмечено на свежие овощи (картофель, капуста, лук, морковь) в среднем на 0,82 руб. или 3,9 % сахар-песок на 0,83 руб. или 1,5 %. Об этом сообщили в городской администрации.

В Чите наибольший рост цен наблюдался на помидоры на 20,36 руб. или 17,3 %, пшено на 1,66 руб. или 3,3 %, хлеб ржаной, ржано-пшеничный на 1,56 руб. или 2,6 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки на 1,16 руб. или 2,2 %, яйцо куриное на 1,35 руб. или 2 %.

Наибольшее снижение цен отмечено на свежие овощи (картофель, огурцы, морковь) в среднем на 1,46 руб. или 2 %.

В Иркутске наибольший рост цен наблюдался на свежие овощи (огурцы, помидоры, морковь, лук) в среднем на 6,00 руб. или 6,1 %, яйцо куриное на 2,11 руб. или 3,5 %.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на свежие овощи (картофель, капусту) на 0,48 руб. или 2,2 %, пшено на 0,33 руб. или 0,8 %, сахар-песок на 0,44 или 0,8 %.
 
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