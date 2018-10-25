В Улан-Удэ подорожал бензин

Также выросла цена на дизельное топливо



За прошедшую неделю в Улан-Удэ увеличилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,04 руб. или 0,1 % и дизельного топлива на 0,15 руб. или 0,3 %. Стоимость бензина марки АИ-95 и АИ-98 не изменилась. Об этом сообщили в городской администрации.



В Чите увеличилась стоимость бензина марок АИ-92 на 1,36 руб. или 3,1 %, АИ-95 на 1,38 руб. или 3 %, АИ-98 на 1,38 руб. или 2,9 % и дизельного топлива на 0,14 руб. или 0,3 %.



В Иркутске увеличилась стоимость бензина марки АИ-95 на 0,04 руб. или 0,1 %. Стоимость бензина марки АИ-92, АИ-98 и дизельного топлива не изменилась.

