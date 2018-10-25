Наряду с заготовкой кормов, в хозяйствах идёт уборка зерновых культур
В целом по республике заготовлено 722,2 тыс. тонн грубых и сочных кормов, что составляет 124,5 % к уровню прошлого года. В этом году средняя урожайность сена по республике составляет 17,5 ц/га, что выше на 30 % уровня прошлого года.
Наряду с заготовкой кормов, в хозяйствах идёт уборка зерновых культур.
Сейчас намолочено свыше 70 тысяч тонн, средняя урожайность составляет 15,0 ц/га.
- Уборочные работы были осложнены неравномерным созреванием зерновых и многоярусностью стеблестоя, возникших в результате обильных дождей по всей территории республики в августе и начале сентября, - рассказали в пресс-службе минсельхоза Бурятии.
В уборке зерновых культур задействованы 304 зерноуборочных комбайна. Вся необходимая зерноуборочная техника и запасные части имеются в достаточном количестве. К сожалению, в период с 19 по 20 сентября в республике произошло выпадение осадков в виде мокрого снега, что привело к полеганию и частичной гибели сельскохозяйственных культур. Наиболее сложная ситуация сложилась в двух районах, которые ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. По данным, в указанных районах площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 7 535 га. Ущерб составил по прямым затратам – 22 млн. руб.
В этом году заключены 14 договоров по агрострахованию на площади 12,4 тыс. га, общей страховой стоимостью 99 млн. руб.
И во всех категориях хозяйств убран картофель на 14,0 тыс. га, или 99,2 % от плана, валовый сбор составил 217,2 тыс. тонн при средней урожайности 155,3 ц/га.
В Бурятии завершается уборочная кампания
Экономика, Фото:
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