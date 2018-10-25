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На трассах Бурятии и Забайкалья отремонтировали 9 мостов

На трассах Бурятии и Забайкалья отремонтировали 9 мостов
Экономика, 
Пять из них введены в эксплуатацию досрочно

В Бурятии опережающими темпами мостостроители завершили ремонт искусственных сооружений на автодороге Р-258 «Байкал» через ручьи Никольский и Никиткин в Мухоршибирском и Кабанском районах, реку Тарбагатайка в Тарбагатайском районе.

На А-333 Култук – Монды - граница с Монголией привели в нормативное состояние переправы через реки Хыр-Горхон и Кырен в Тункинском район.

Другие объекты введены в эксплуатацию в сроки, установленные государственными контрактами. Это мосты через реки Харбятка и Лагутка в Тункинском районе Бурятии на дороге А-333, а также отремонтированные капитально искусственные сооружения через реки Верхний Харауз и Нижний Харауз на трассе Р-258 «Байкал» в Забайкальском крае.

В ходе ремонта искусственных сооружений специалисты привели в нормативное состояние конструкции опорных частей, устроили антисейсмические стопоры, шкафные стенки, открылки и очистные сооружения, усилили опорные зоны балок углеволокном и заменили мостовое полотно.

На объектах капитального ремонта мостовики восстановили несущую способность балок пролётных строений и опор, заменили деформационные швы, выполнили гидроизоляцию и водоотвод, смонтировали локальные очистные сооружения, а также установили лестничные сходы.

Все конструктивные элементы обработаны антикоррозийной защитой. Расширены тротуары и проезжая часть мостов. Их габариты увеличены с 8 до 10 метров, ширина тротуаров составляет 1,5 метра: по 0,75 метра с каждой стороны.

В целях обеспечения безопасности подрядчики заменили барьерное ограждение, а также установили светоотражающие дорожные знаки и обновили разметку. С вводом в эксплуатацию искусственных сооружений ограничения движения сняты, проезд открыт по отремонтированным мостам в полном объёме, сообщает пресс-служба федерального дорожного агентства «Росавтодор».
 
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