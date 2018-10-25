Пять из них введены в эксплуатацию досрочно
В Бурятии опережающими темпами мостостроители завершили ремонт искусственных сооружений на автодороге Р-258 «Байкал» через ручьи Никольский и Никиткин в Мухоршибирском и Кабанском районах, реку Тарбагатайка в Тарбагатайском районе.
На А-333 Култук – Монды - граница с Монголией привели в нормативное состояние переправы через реки Хыр-Горхон и Кырен в Тункинском район.
Другие объекты введены в эксплуатацию в сроки, установленные государственными контрактами. Это мосты через реки Харбятка и Лагутка в Тункинском районе Бурятии на дороге А-333, а также отремонтированные капитально искусственные сооружения через реки Верхний Харауз и Нижний Харауз на трассе Р-258 «Байкал» в Забайкальском крае.
В ходе ремонта искусственных сооружений специалисты привели в нормативное состояние конструкции опорных частей, устроили антисейсмические стопоры, шкафные стенки, открылки и очистные сооружения, усилили опорные зоны балок углеволокном и заменили мостовое полотно.
На объектах капитального ремонта мостовики восстановили несущую способность балок пролётных строений и опор, заменили деформационные швы, выполнили гидроизоляцию и водоотвод, смонтировали локальные очистные сооружения, а также установили лестничные сходы.
Все конструктивные элементы обработаны антикоррозийной защитой. Расширены тротуары и проезжая часть мостов. Их габариты увеличены с 8 до 10 метров, ширина тротуаров составляет 1,5 метра: по 0,75 метра с каждой стороны.
В целях обеспечения безопасности подрядчики заменили барьерное ограждение, а также установили светоотражающие дорожные знаки и обновили разметку. С вводом в эксплуатацию искусственных сооружений ограничения движения сняты, проезд открыт по отремонтированным мостам в полном объёме, сообщает пресс-служба федерального дорожного агентства «Росавтодор».
На трассах Бурятии и Забайкалья отремонтировали 9 мостов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 25.10.2018
Объявлен конкурс на возведение новогоднего городка на площади Советов
Производители объясняют это ростом тарифов и колебаниями курса валют
Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация
В республике появятся новые школы, ФАПы и дома культуры
Состоится мероприятие в следующем году
Уникальный центр подготовки спортсменов за 17,6 млн рублей планируют ввести в работу в начале 2019 года
Субсидия составляет 50 процентов от произведённых расходов
Районы республики презентовали свой потенциал на выставке «Baikal Agro Farm»
Состоятся торги по приватизации государственного имущества Бурятии с возможностью понижения цены до 50% от первоначальной
Сотрудники Улан-Удэнского приборостроительного объединения распространили открытое письмо в адрес общественности и правоохранительных органов
Ремонт помещений произойдёт в следующем году
Подрядчикам предъявлены штрафы на 440 тысяч
Дорожники сдали объект раньше срока
Площадка покрыта искусственным покрытием
Работать после достижения пенсионного возраста собирается почти треть участников опроса, проведённого аналитиками рекрутингового агентства SuperJob