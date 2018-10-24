В Сибири подорожает хлеб

Производители объясняют это ростом тарифов и колебаниями курса валют
Повышение цен на хлеб в сибирских регионах, о котором ранее предупредили красноярские производители хлеба, неизбежно. Повышении связано с ростом цен на зерно из-за холодной погоды и низкого урожая, с ростом тарифов на электроэнергию и ГСМ, а также с колебаниями курса валют, считают эксперты зернового рынка Сибири.
Стоимость хлеба вырастет не менее чем на 10%, причём он всё ещё останется недооценённым, сообщает ТАСС.
В Красноярском крае цены на зерно увеличились на 10−15%. В Иркутской области на подорожании скажется дефицит пшеницы, отметил глава минсельхоза Приангарья Илья Сумароков.
Производители объясняют это ростом тарифов и колебаниями курса валют
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