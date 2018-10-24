4,8 млрд выделили в Бурятии на строительство

В республике появятся новые школы, ФАПы и дома культуры



Почти 4,8 миллиарда рублей направлено в 2018 году на строительство объектов в Бурятии. Большая часть из них будет сдана в эксплуатацию до конца этого года.



Так, 333 миллиона рублей выделено на строительство школы в селе Гурульба Иволгинского района, ещё одна школа - в 112 микрорайоне Улан-Удэ, на её строительство направлено 446 миллионов рублей.



Более 1 миллиарда рублей выделено на сферу здравоохранения. Наибольший объём средств направлено на реконструкцию онкологического диспансера.



Также планируется, что в 7 районах Бурятии - Прибайкальском, Закаменском, Джидинском, Бичурском, Кижингинском, Еравнинском, Кабанском – появятся фельдшерско-акушерские пункты, в селе Татаурово откроется офис врача общей практики, в селе Мухоршибирь – патологоанатомическое отделение, а в селе Кырен – детская поликлиника.



Более 40 миллионов рублей выделено на строительство трёх домов культуры: в селе Жаргаланта Селенгинского района, в улусе Кусоты Мухоршибирского района и в посёлке Озёрный Еравнинского района. Новые спортивные площадки появятся в Северо-Байкальском, Муйском и Еравнинском районах.



Кроме того, в этом году выделены средства на подготовку проектно-сметной документации, в том числе готовится проектно-сметная документация на региональный центр по стрельбе из лука, строительство которого начнётся в 2019 году.



На следующий год запланировано продолжение реализации проектов по онкологическому диспансеру, национальному музею и национальной библиотеке. Особое внимание будет уделено строительству школ для ликвидации третьей смены, созданию мест в детских садах, сообщает пресс-служба минэкономики Бурятии.



- Не менее важными для республики станут проекты по созданию условий для занятий физической культурой, планируется строительство 8 спортивных объектов в разных районах республики. Из года в год остаётся актуальным развитие дорожного хозяйства, - рассказала консультант отдела программ и государственных инвестиций минэкономики Бурятии Елена Пильчинова.

