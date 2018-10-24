Состоится мероприятие в следующем году
Республика в следующем году примет Сибирско-Дальневосточную выставку племенных овец и коз. Об этом по итогам «Baikal Agro Farm» сообщил глава региона. Алексей Цыденов добавил, что уже даны поручения начать подготовку к предстоящей крупной ярмарке, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
В частности, для будущей экспозиции потребуется расширить территорию выставочного комплекса. По оценке главы, предстоящая выставка должна стать стимулом для дополнительного развития племенной отрасли. Она поможет продвижению бренда «Сделано в Бурятии», привлечению спроса и в целом будет способствовать дальнейшему стабильному росту АПК и животноводства. Идею одобрил и директор департамента животноводства и племенного дела минсельхоза России Харон Амерханов.
- На выставку будут приглашены не только субъекты РФ, но и наши соседи из Монголии, Китая, Японии, Белоруссии. У нас есть такой опыт проведения подобного мероприятия в Чите. А здесь, я уверен, более красочно, на более высоком уровне будем проводить его вместе с нашими переработчиками, с Минпромторгом, - сказал Харон Амерханов, директор департамента животноводства и племенного дела минсельхоза России.
Бурятия примет Сибирско-Дальневосточную выставку племенных овец
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