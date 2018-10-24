Предпринимателям Бурятии выделили 46 млн на покупку оборудования









Данной мерой поддержки в республике в этом году воспользовалось и ООО «Хлебушек» - производитель хлебобулочных и кондитерских изделий. Компания получила компенсацию половины расходов на приобретение нового оборудования – порядка 2,5 млн рублей. ООО «Хебушек» ранее занималось только выпуском массовых сортов хлеба и хлебобулочных изделий. Сегодня предприятие закупило новые печи для изготовления кондитерских изделий. Запустив новый цех, расширили ассортимент продукции на 30 наименований, и приняли на работу дополнительно 12 сотрудников.







Мера государственной поддержки по возмещению части затрат на приобретение оборудования действует в рамках государственной программы РБ «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли», а также указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно указа одним из приоритетных направлений стал национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он направлен на увеличение числа занятых в малом и среднем бизнесе до 25 млн человек к 2024 году. Мера государственной поддержки по возмещению части затрат на приобретение оборудования действует в рамках государственной программы РБ «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли», а также указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно указа одним из приоритетных направлений стал национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он направлен на увеличение числа занятых в малом и среднем бизнесе до 25 млн человек к 2024 году.

Предприниматели Бурятии получили более 46 млн рублей в виде субсидий на приобретение оборудования. Государственная поддержка была выделена в 2018 году правительством республики предприятиям малого и среднего бизнеса для возмещения части затрат на приобретение оборудования.Размер субсидии составляет 50 процентов от произведённых расходов и не более 10 млн рублей на одного получателя государственной поддержки. Средства можно использовать при покупке оборудования в текущем и предыдущем финансовом году. Такой мерой господдержки в 2018 году воспользовались 27 предпринимателей республики. Среди них бурятский фанерный завод «Ольхон», ООО «Байкальский завод минеральных наполнителей» и др. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.- Министерство промышленности и торговли республики Бурятия оказывает более 14 мер государственной поддержки. При этом решаются сразу несколько задач: развитие малого и среднего бизнеса, увеличение производительности предприятий и модернизация оборудования, - отметил заместитель министра промышленности и торговли РБ Алексей Оловянников.