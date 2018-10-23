В 17 сельских школах Забайкалья отремонтируют спортзалы

Ремонт помещений произойдёт в следующем году
Правительством Забайкальского края утверждён перечень мероприятий, для софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета. Средства пойдут на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.
Региону из федерального бюджета субсидии выделены по заявке краевого минобразования. Бюджетам районов края будут распределены 32,8 миллиона рублей. В эту сумму входят средства, поступившие из федерального бюджета в форме субсидий 30,8 миллиона рублей в рамках госпрограммы России «Развитие образования» на 2013-2020 годы, и средства бюджета края в размере 1,9 миллиона рублей.
В 2019 году средства будут потрачены на капитальный ремонт и оснащение спортивных залов в 17 сельских школах Забайкалья, сообщает пресс-служба правительства края.
Ремонт помещений произойдёт в следующем году
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