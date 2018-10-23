Состоятся торги по приватизации государственного имущества Бурятии с возможностью понижения цены до 50% от первоначальной
На торги выставлен имущественный комплекс, расположенный в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии. об этом сообщило министерство имущественных и земельных отношений.
Планируется продать семь нежилых зданий, в том числе санитарно-хозяйственного отдела, склады, гараж. Также в комплексе идёт земельный участок под размещение медскладов, несколько электродвигателей, насосы, трансформаторная подстанция.
Начальная цена продажи имущества – 5 миллионов рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения) – 2,5 млн.
Заявки от претендентов принимаются до 16 ноября.
В Бурятии продают республиканское имущество за 5 миллионов
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