Площадка покрыта искусственным покрытием
Завершено строительство спортивной площадки в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии. На строительство объекта затрачено более 3 миллионов рублей. Большая часть выделена из республиканского бюджета, из местного – 300 тысяч, сообщает пресс-служба минстроя республики.
Спортивная площадка покрыта искусственным покрытием. Её размеры составляют 30 на 16, а общая площадь около пятисот квадратных метров.
Строительство объекта велось в рамках государственной программы Республики Бурятия «Развитие физической культуры и спорта на 2013-2017 годы и на период до 2020 года».
В Таксимо построили спортплощадку за 3 миллиона
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