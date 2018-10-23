В Таксимо построили спортплощадку за 3 миллиона

Площадка покрыта искусственным покрытием



Завершено строительство спортивной площадки в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии. На строительство объекта затрачено более 3 миллионов рублей. Большая часть выделена из республиканского бюджета, из местного – 300 тысяч, сообщает пресс-служба минстроя республики.



Спортивная площадка покрыта искусственным покрытием. Её размеры составляют 30 на 16, а общая площадь около пятисот квадратных метров.



Строительство объекта велось в рамках государственной программы Республики Бурятия «Развитие физической культуры и спорта на 2013-2017 годы и на период до 2020 года».



