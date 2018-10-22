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В Бурятии растёт финансирование на благоустройство дворов и скверов

В Бурятии растёт финансирование на благоустройство дворов и скверов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
На это потратят 319 миллионов рублей

В 2019 году из федерального бюджета на проект «Формирование комфортной городской среды» в Бурятии выделят более 319 миллионов рублей. Это на 50% больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Сумма финансирования увеличивается, подходы будут пересмотрены и вместе с гражданами мы выполним ещё больший объем работ. В дальнейшем мы будем максимально вовлекать жителей Бурятии в реализацию проекта. Ведь то, что сделано своими руками, сохраняется гораздо бережнее, - сообщил первый заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Евгений Коркин.

В этом году работы по проекту подходят к завершению. На сегодня работы по благоустройству завершены в 120 дворах и на 76 общественных территориях, в том числе в 4 городских парках. Идёт дальнейшая приёмка работ по благоустройству.

В этом году в Хоринске открыта «Аллея героев», где активное участие в сборе средств приняли сами жители. В Закаменске горожан радует новая пешеходная зона с буккроссингом, местом для игры в шахматы, фонтаном, детским городком «безопасное движение» и многими другими интересными проектами, рассчитанными на все возрасты.

- Осталось принять всего 5 дворов. Два в Кабанском районе и по одному в Селенгинском, Тарбагатайском и Тункинском районах. Заканчивается благоустройство ещё 23 общественных территорий, на многих уже идёт приёмка, - подытожил Евгений Коркин.

Со следующего года в течение 6 лет благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» будет идти по национальному проекту «Жилье и городская среда» в рамках исполнения майского указа президента России. Сегодня Минстрой Бурятии распределяет объём финансирования по муниципальным образованиям на 2019 год.

В этом году в проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют 104 населённых пункта, что в 4 раза больше по сравнению с 2017 годом. В этом году будет благоустроено 125 дворовых и 99 общественных территорий – это 12 скверов, 27 парков, 33 пешеходные зоны, 8 площадей, 15 памятных мест, 1 бульвар, 3 аллеи.

На эти цели предусмотрено финансирование более 220 миллионов рублей, причём большая часть средств - 205 миллионов - из федерального бюджета. Кроме того, отдельно на обустройство городских парков выделено 1,594 млн. рублей. 
благоустройство бюджет
 
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