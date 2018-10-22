В Бурятии растёт финансирование на благоустройство дворов и скверов

На это потратят 319 миллионов рублей
В 2019 году из федерального бюджета на проект «Формирование комфортной городской среды» в Бурятии выделят более 319 миллионов рублей. Это на 50% больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- Сумма финансирования увеличивается, подходы будут пересмотрены и вместе с гражданами мы выполним ещё больший объем работ. В дальнейшем мы будем максимально вовлекать жителей Бурятии в реализацию проекта. Ведь то, что сделано своими руками, сохраняется гораздо бережнее, - сообщил первый заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Евгений Коркин.
В этом году работы по проекту подходят к завершению. На сегодня работы по благоустройству завершены в 120 дворах и на 76 общественных территориях, в том числе в 4 городских парках. Идёт дальнейшая приёмка работ по благоустройству.
В этом году в Хоринске открыта «Аллея героев», где активное участие в сборе средств приняли сами жители. В Закаменске горожан радует новая пешеходная зона с буккроссингом, местом для игры в шахматы, фонтаном, детским городком «безопасное движение» и многими другими интересными проектами, рассчитанными на все возрасты.
- Осталось принять всего 5 дворов. Два в Кабанском районе и по одному в Селенгинском, Тарбагатайском и Тункинском районах. Заканчивается благоустройство ещё 23 общественных территорий, на многих уже идёт приёмка, - подытожил Евгений Коркин.
Со следующего года в течение 6 лет благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» будет идти по национальному проекту «Жилье и городская среда» в рамках исполнения майского указа президента России. Сегодня Минстрой Бурятии распределяет объём финансирования по муниципальным образованиям на 2019 год.
В этом году в проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют 104 населённых пункта, что в 4 раза больше по сравнению с 2017 годом. В этом году будет благоустроено 125 дворовых и 99 общественных территорий – это 12 скверов, 27 парков, 33 пешеходные зоны, 8 площадей, 15 памятных мест, 1 бульвар, 3 аллеи.
На эти цели предусмотрено финансирование более 220 миллионов рублей, причём большая часть средств - 205 миллионов - из федерального бюджета. Кроме того, отдельно на обустройство городских парков выделено 1,594 млн. рублей.
В Бурятии растёт финансирование на благоустройство дворов и скверов
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 22.10.2018
На это потратят 319 миллионов рублей
Экономика, 22.10.2018
Авиакомпании протестуют против планов минтранса России
Долю поездок по России с целью экологического туризма нужно довести до 10%, чтобы она соответствовала среднемировой, считает глава Ростуризма Олег Сафонов
Правительство утвердило областную программу «Развитие лесного хозяйства» на 2019 – 2024 годы
На это нужно более 10 миллиардов рублей
В десятку самых популярных в России автомобилей с пробегом попали лишь две иномарки.
Бурятская таможня подвела итоги внешнеэкономической деятельности в регионе за 9 месяцев
Его строительство будет окончено уже к новому году
Глава Бурятии назвал планы по племенному поголовью «амбициозными»
Директор департамента минсельхоза России заявил, что в Бурятии производится самая экологически чистая в мире продукция. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с выставки племенных сельскохозяйственных животных «Baikal Agro Farm»
Лучшим мастерам компании готовы платить до 150 тысяч
Такую сумму направят на развитие культуры в 2019-2024 годах
Первое место в списке занимают финансисты
Деньги выделят в рамках федерального проекта
Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение делает ставку на новую гражданскую продукцию