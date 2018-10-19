5 тысяч семей в Бурятии нуждаются в расселении

На это нужно более 10 миллиардов рублей



Более 4% жилых домов в республике имеют критическую степень износа. Об этом сообщил министр строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Николай Рузавин на Гражданском форуме, сообщает пресс-служба минстроя республики.



В настоящее время 5 тысяч семей нуждается в переселении из аварийного жилья, для этого потребуется более 10 млрд. рублей.



- Проблема, действительно, серьёзная, ведь люди проживают там, где жить просто опасно, - отмечают в минстрое.



За 5 лет действия предыдущей программы новое жильё приобрели 16 тысяч человек (6190 семей). Переселение велось путём строительства многоквартирных домов, приобретения квартир у застройщиков, выплаты выкупной цены, приобретения квартир на вторичном рынке.



С 2011 года в республике переселяют граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа. На эти цели выделено 3,6 млрд. рублей, более 2-х тысяч семей улучшили свои условия, ликвидировано 112 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На сегодня в зоне БАМа необходимо переселить ещё более 1300 семей, для этого необходимо 2,3 млрд. рублей. Однако на период до 2021 года предусмотрено финансирование в объеме 937,5 млн. рублей.



Министр отметил, что проблема аварийного жилья в Улан-Удэ сегодня частично решается путём реализации программы «Развитие застроенных территорий». С 2014 по 2017 годы в рамках соглашений о муниципально-частном партнёрстве заключено 13 договоров о развитии застроенных территорий общей площадью 8,75 га. Расселено 27 аварийных многоквартирных домов ликвидировано более 8 тыс. кв. метров аварийного жилья. Однако эта программа идет сложно, инвесторов очень мало. А в сельские поселения республики и районы Крайнего Севера привлечь инвесторов вообще невозможно.

