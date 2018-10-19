19 Октября

18 Октября

Популярное

В Бурятии появится единственный в России центр гиревого спорта

В Бурятии появится единственный в России центр гиревого спорта
Экономика,  Фото:Сергей Леонов
Его строительство будет окончено уже к новому году

В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии строится единственный в России специализированный центр гиревого спорта. Работы идут полным ходом. Фотографиями со стройки поделился президент федерации гиревого спорта Бурятии Сергей Леонов.

- Открытие планируем к новому году, - сообщил он.




В уникальном спортивном объекте будет 10 помостов для гирь, 2 больших помоста для тяжёлых весов, места для тренажёров, помещения отдыха, тренерская и т.д. Размер зала 34 на 17метров, также будет второй этаж 12 на 14 метров. Общая площадь центра составит около 750 кв.метров.

По информации правительства Бурятии, сметная стоимость объекта – более 17 млн рублей с учётом необходимого оборудования. Само здание строится из современных энергоэффективных материалов и конструкций.






спорт гиревой спорт строительство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии появится единственный в России центр гиревого спорта
В Бурятии появится единственный в России центр гиревого спорта
Экономика, 19.10.2018
Его строительство будет окончено уже к новому году
Минсельхоз России: Бурятии нужны племенные заводы и репродукторы
Минсельхоз России: Бурятии нужны племенные заводы и репродукторы
Экономика, 19.10.2018
Глава Бурятии назвал планы по племенному поголовью «амбициозными»
Племенные хозяйства Бурятии показали лучших животных (фоторепортаж)
Племенные хозяйства Бурятии показали лучших животных (фоторепортаж)
Экономика, 19.10.2018
Директор департамента минсельхоза России заявил, что в Бурятии производится самая экологически чистая в мире продукция. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с выставки племенных сельскохозяйственных животных «Baikal Agro Farm»
В Бурятии одна из самых востребованных профессий – повар
В Бурятии одна из самых востребованных профессий – повар
Экономика, 19.10.2018
Лучшим мастерам компании готовы платить до 150 тысяч
В Иркутской области потратят на культуру 14 млрд
В Иркутской области потратят на культуру 14 млрд
Экономика, 18.10.2018
Такую сумму направят на развитие культуры в 2019-2024 годах
Названы самые прибыльные в России профессии
Названы самые прибыльные в России профессии
Экономика, 18.10.2018
Первое место в списке занимают финансисты
Иркутская область получит 1,8 млрд на лечение онкологии
Иркутская область получит 1,8 млрд на лечение онкологии
Экономика, 18.10.2018
Деньги выделят в рамках федерального проекта
Военные заказы на предприятиях Бурятии сокращаются
Военные заказы на предприятиях Бурятии сокращаются
Экономика, 18.10.2018
Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение делает ставку на новую гражданскую продукцию
Реальные доходы россиян упали на 1,5%
Реальные доходы россиян упали на 1,5%
Экономика, 18.10.2018
Такие данные привёл Росстат
Алексей Цыденов просит включить третий мост в Улан-Удэ в новый нацпроект
Алексей Цыденов просит включить третий мост в Улан-Удэ в новый нацпроект
Экономика, 18.10.2018
«Мост решает множество задач, связанных с транспортным сообщением города», - напомнил глава
На культуру в Иркутской области потратят 2,2 млрд
На культуру в Иркутской области потратят 2,2 млрд
Экономика, 17.10.2018
2,2 млрд рублей необходимо направить на развитие культуры в следующем году
Стало известно, каким будет Центр ядерной медицины Бурятии
Стало известно, каким будет Центр ядерной медицины Бурятии
Экономика, 17.10.2018
О центре рассказал министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов
В 2019 году ожидается резкое подорожание бензина
В 2019 году ожидается резкое подорожание бензина
Экономика, 17.10.2018
Таковы выводы Счётной палаты России
Запрет на ловлю байкальского омуля: что изменилось за год
Запрет на ловлю байкальского омуля: что изменилось за год
Экономика, 17.10.2018
ТАСС поясняет, станет ли эффективным запрет на вылов байкальского омуля
В Бурятии в этом году хороший урожай зерновых
В Бурятии в этом году хороший урожай зерновых
Экономика, 16.10.2018
В четырёх районах республики завершена уборка зерновых и зернобобовых культур

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^