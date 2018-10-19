В Бурятии появится единственный в России центр гиревого спорта

Его строительство будет окончено уже к новому году
В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии строится единственный в России специализированный центр гиревого спорта. Работы идут полным ходом. Фотографиями со стройки поделился президент федерации гиревого спорта Бурятии Сергей Леонов.
- Открытие планируем к новому году, - сообщил он.
В уникальном спортивном объекте будет 10 помостов для гирь, 2 больших помоста для тяжёлых весов, места для тренажёров, помещения отдыха, тренерская и т.д. Размер зала 34 на 17метров, также будет второй этаж 12 на 14 метров. Общая площадь центра составит около 750 кв.метров.
По информации правительства Бурятии, сметная стоимость объекта – более 17 млн рублей с учётом необходимого оборудования. Само здание строится из современных энергоэффективных материалов и конструкций.
Его строительство будет окончено уже к новому году
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