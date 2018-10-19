В Бурятии появится единственный в России центр гиревого спорта

В уникальном спортивном объекте будет 10 помостов для гирь, 2 больших помоста для тяжёлых весов, места для тренажёров, помещения отдыха, тренерская и т.д. Размер зала 34 на 17метров, также будет второй этаж 12 на 14 метров. Общая площадь центра составит около 750 кв.метров.По информации правительства Бурятии, сметная стоимость объекта – более 17 млн рублей с учётом необходимого оборудования. Само здание строится из современных энергоэффективных материалов и конструкций.