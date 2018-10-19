Глава Ростуризма: Байкал посетили 2,4 млн туристов

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Долю поездок по России с целью экологического туризма нужно довести до 10%, чтобы она соответствовала среднемировой, считает глава Ростуризма Олег Сафонов



«В мире примерно 10% поездок совершается с целью экологического туризма. К сожалению, в нашей стране мы такой долей похвастаться не можем. Однако это резерв, который мы должны реализовать», — сказал он на международной конференции «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России». Об этом сообщает «Интерфакс».



Глава Ростуризма напомнил, что территория России на 15% переведена в статус особо охраняемых зон и заповедников. «Мы понимаем, что таких нетронутых участков в мире остается всё меньше, поэтому желание посетить их, полюбоваться на них, конечно же возрастает и воздействие на природу тоже увеличивается», — отметил он.



По мнению главы Ростуризма, распространенный сейчас дикий туризм нужно заменить организованным. «Организованный туризм не будет наносить ущерба особо охраняемым природным территориям, а также создаст дополнительные возможности для заработка», — сказал Олег Сафонов.



Он также напомнил, что в прошлом году заповедники и парки России посетили около 11 млн туристов, на озеро Байкал приехали 2,4 млн.



При этом общее число экотуристов с 2011 года выросло на 50%.

