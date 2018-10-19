19 Октября

18 Октября

Популярное

Глава Ростуризма: Байкал посетили 2,4 млн туристов

Глава Ростуризма: Байкал посетили 2,4 млн туристов
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
 Долю поездок по России с целью экологического туризма нужно довести до 10%, чтобы она соответствовала среднемировой, считает глава Ростуризма Олег Сафонов

«В мире примерно 10% поездок совершается с целью экологического туризма. К сожалению, в нашей стране мы такой долей похвастаться не можем. Однако это резерв, который мы должны реализовать», — сказал он на международной конференции «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России». Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава Ростуризма напомнил, что территория России на 15% переведена в статус особо охраняемых зон и заповедников. «Мы понимаем, что таких нетронутых участков в мире остается всё меньше, поэтому желание посетить их, полюбоваться на них, конечно же возрастает и воздействие на природу тоже увеличивается», — отметил он.

По мнению главы Ростуризма, распространенный сейчас дикий туризм нужно заменить организованным. «Организованный туризм не будет наносить ущерба особо охраняемым природным территориям, а также создаст дополнительные возможности для заработка», — сказал Олег Сафонов.

Он также напомнил, что в прошлом году заповедники и парки России посетили около 11 млн туристов, на озеро Байкал приехали 2,4 млн.

При этом общее число экотуристов с 2011 года выросло на 50%.
Байкал Ростуризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Ростуризма: Байкал посетили 2,4 млн туристов
Глава Ростуризма: Байкал посетили 2,4 млн туристов
Экономика, 19.10.2018
Долю поездок по России с целью экологического туризма нужно довести до 10%, чтобы она соответствовала среднемировой, считает глава Ростуризма Олег Сафонов
Лесистость Иркутской области планируют сохранить на уровне 82%
Лесистость Иркутской области планируют сохранить на уровне 82%
Экономика, 19.10.2018
Правительство утвердило областную программу «Развитие лесного хозяйства» на 2019 – 2024 годы
5 тысяч семей в Бурятии нуждаются в расселении
5 тысяч семей в Бурятии нуждаются в расселении
Экономика, 19.10.2018
На это нужно более 10 миллиардов рублей
Назван самый популярный поддержанный автомобиль в России
Назван самый популярный поддержанный автомобиль в России
Экономика, 19.10.2018
В десятку самых популярных в России автомобилей с пробегом попали лишь две иномарки.
Бурятия чаще всего вывозит в Китай лес, а ввозит – телефоны
Бурятия чаще всего вывозит в Китай лес, а ввозит – телефоны
Экономика, 19.10.2018
Бурятская таможня подвела итоги внешнеэкономической деятельности в регионе за 9 месяцев
В Бурятии появится единственный в России центр гиревого спорта
В Бурятии появится единственный в России центр гиревого спорта
Экономика, 19.10.2018
Его строительство будет окончено уже к новому году
Минсельхоз России: Бурятии нужны племенные заводы и репродукторы
Минсельхоз России: Бурятии нужны племенные заводы и репродукторы
Экономика, 19.10.2018
Глава Бурятии назвал планы по племенному поголовью «амбициозными»
Племенные хозяйства Бурятии показали лучших животных (фоторепортаж)
Племенные хозяйства Бурятии показали лучших животных (фоторепортаж)
Экономика, 19.10.2018
Директор департамента минсельхоза России заявил, что в Бурятии производится самая экологически чистая в мире продукция. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с выставки племенных сельскохозяйственных животных «Baikal Agro Farm»
В Бурятии одна из самых востребованных профессий – повар
В Бурятии одна из самых востребованных профессий – повар
Экономика, 19.10.2018
Лучшим мастерам компании готовы платить до 150 тысяч
В Иркутской области потратят на культуру 14 млрд
В Иркутской области потратят на культуру 14 млрд
Экономика, 18.10.2018
Такую сумму направят на развитие культуры в 2019-2024 годах
Названы самые прибыльные в России профессии
Названы самые прибыльные в России профессии
Экономика, 18.10.2018
Первое место в списке занимают финансисты
Иркутская область получит 1,8 млрд на лечение онкологии
Иркутская область получит 1,8 млрд на лечение онкологии
Экономика, 18.10.2018
Деньги выделят в рамках федерального проекта
Военные заказы на предприятиях Бурятии сокращаются
Военные заказы на предприятиях Бурятии сокращаются
Экономика, 18.10.2018
Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение делает ставку на новую гражданскую продукцию
Реальные доходы россиян упали на 1,5%
Реальные доходы россиян упали на 1,5%
Экономика, 18.10.2018
Такие данные привёл Росстат
Алексей Цыденов просит включить третий мост в Улан-Удэ в новый нацпроект
Алексей Цыденов просит включить третий мост в Улан-Удэ в новый нацпроект
Экономика, 18.10.2018
«Мост решает множество задач, связанных с транспортным сообщением города», - напомнил глава

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^