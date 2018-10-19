Долю поездок по России с целью экологического туризма нужно довести до 10%, чтобы она соответствовала среднемировой, считает глава Ростуризма Олег Сафонов
«В мире примерно 10% поездок совершается с целью экологического туризма. К сожалению, в нашей стране мы такой долей похвастаться не можем. Однако это резерв, который мы должны реализовать», — сказал он на международной конференции «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России». Об этом сообщает «Интерфакс».
Глава Ростуризма напомнил, что территория России на 15% переведена в статус особо охраняемых зон и заповедников. «Мы понимаем, что таких нетронутых участков в мире остается всё меньше, поэтому желание посетить их, полюбоваться на них, конечно же возрастает и воздействие на природу тоже увеличивается», — отметил он.
По мнению главы Ростуризма, распространенный сейчас дикий туризм нужно заменить организованным. «Организованный туризм не будет наносить ущерба особо охраняемым природным территориям, а также создаст дополнительные возможности для заработка», — сказал Олег Сафонов.
Он также напомнил, что в прошлом году заповедники и парки России посетили около 11 млн туристов, на озеро Байкал приехали 2,4 млн.
При этом общее число экотуристов с 2011 года выросло на 50%.
Глава Ростуризма: Байкал посетили 2,4 млн туристов
Экономика, Фото:
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