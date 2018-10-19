Правительство утвердило областную программу «Развитие лесного хозяйства» на 2019 – 2024 годы
Для финансирования государственной программы Иркутской области «Развитие лесного хозяйства» на 2019 – 2024 годы закладывается 10,6 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд – за счет средств областного бюджета, остальное – федерального. Об этом на заседании правительства Иркутской области сообщил министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда, передаёт пресс-служба министерства.
Ожидается, что реализация шестилетней программы позволит сохранит лесистость Иркутской области на уровне 82,5%. Доля ценных лесных насаждений составит 72%, а налоговые платежи в бюджеты всех уровней от использования лесов повысятся больше, чем в 1,5 раза – до 76,3 рубля в расчете на один гектар земель лесного фонда.
Документ состоит из двух подпрограмм. Одна из них включает в себя мероприятия по авиамониторингу, патрулированию лесов, содержанию пожарно-химических станций, тушению лесных пожаров наземными формированиями и силами парашютно-десантной службы. Здесь же – борьба с вредителями лесных насаждений, санитарно-оздоровительные работы, уход за лесами, лесовосстановление, семеноводство.
Вторая подпрограмма посвящена повышению эффективного государственного управления в сфере лесного хозяйства.
Наряду с программой министерство лесного комплекса региона, будет реализовывать пятилетний план развития лесной отрасли, разработка которого велась по поручению губернатора Сергея Левченко. Основными задачами плана являются обеспечение рационального использования лесных ресурсов и отходов переработки, повышение конкурентоспособности местной продукции и использование мелкотоварной, низкокачественной и мягколиственной древесины. За пять лет лесопромышленный комплекс должен существенно увеличить вклад в социально-экономическое развитие региона.
Лесистость Иркутской области планируют сохранить на уровне 82%
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