18 Октября

Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги акции «13 премия» за III квартал 2018 года. 14 клиентов банка получили призы - денежные выплаты в размере 15 000 рублей!

17 Октября

Популярное

В Иркутской области потратят на культуру 14 млрд

В Иркутской области потратят на культуру 14 млрд
Экономика,  Фото:pixabay.com
Такую сумму направят на развитие культуры в 2019-2024 годах

Более 14 млрд рублей будет направлено на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» в 2019-2024 годах. Такая сумма утверждена на заседании регионального Правительства. В следующем, 2019 году, финансирование составит 2,4 млрд рублей. Ещё около 600 млн рублей поступит по другим программам, сообщает правительство региона.

- Такие средства на сферу культуры мы получаем второй год подряд, это рекордные суммы расходов на культуру в Иркутской области. В следующем году мы проведём капитальные ремонты в 16 муниципальных учреждениях культуры - такого количества никогда не было. Это и очень крупные ремонты, и небольшие. На них будет потрачено 100 миллионов рублей, - сказала Ольга Стасюлевич.

Также будет продолжено строительство 12 учреждений культуры, начнётся четыре новых стройки. 38,5 млн рублей из областного бюджета будут направлены на возведение культурно-досугового центра в селе Ирхидей Осинского района. Проект будет реализован благодаря увеличению параметров государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019 год, которое произошло по поручению Губернатора Сергея Левченко. Ещё три стройки проведут на условиях софинансирования. 60 миллионов рублей из федерального бюджета по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» поступит на возведение домов культуры в посёлке Тальяны Усольского района, Тибельти Слюдянского района и Усть-Куда Иркутского района.

В следующем году в действующую программу укрепления материально-технической базы модельных домов культуры добавят новые учреждения. На это в областном бюджете предусмотрено 9,7 млн рублей. На 21 млн рублей произведут закупку инструментов для детских музыкальных школ. 5 млн рублей потратят на комплектование фондов муниципальных библиотек. Ольга Стасюлевич отметила, что такую сумму на закупку книг из областного бюджета выделяют впервые.

В 2019 году запланировано проведение крупных культурно-массовых мероприятий. Более 100 миллионов рублей будет потрачено на реализацию объявленного Президентом Российской Федерации Года театра. Финансирование также предусмотрено для проведения Фестиваля русской оперы и фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала», ставших традиционными Ёрдынских игр, международного театрального фестиваля современной драматургии имени Александра Вампилова, Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа» имени Валентина Распутина, международного фестиваля академической музыки «Звёзды на Байкале» и многих других мероприятий и постановок.
культура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области потратят на культуру 14 млрд
В Иркутской области потратят на культуру 14 млрд
Экономика, 18.10.2018
Такую сумму направят на развитие культуры в 2019-2024 годах
Названы самые прибыльные в России профессии
Названы самые прибыльные в России профессии
Экономика, 18.10.2018
Первое место в списке занимают финансисты
Иркутская область получит 1,8 млрд на лечение онкологии
Иркутская область получит 1,8 млрд на лечение онкологии
Экономика, 18.10.2018
Деньги выделят в рамках федерального проекта
Военные заказы на предприятиях Бурятии сокращаются
Военные заказы на предприятиях Бурятии сокращаются
Экономика, 18.10.2018
Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение делает ставку на новую гражданскую продукцию
Реальные доходы россиян упали на 1,5%
Реальные доходы россиян упали на 1,5%
Экономика, 18.10.2018
Такие данные привёл Росстат
Алексей Цыденов просит включить третий мост в Улан-Удэ в новый нацпроект
Алексей Цыденов просит включить третий мост в Улан-Удэ в новый нацпроект
Экономика, 18.10.2018
«Мост решает множество задач, связанных с транспортным сообщением города», - напомнил глава
На культуру в Иркутской области потратят 2,2 млрд
На культуру в Иркутской области потратят 2,2 млрд
Экономика, 17.10.2018
2,2 млрд рублей необходимо направить на развитие культуры в следующем году
Стало известно, каким будет Центр ядерной медицины Бурятии
Стало известно, каким будет Центр ядерной медицины Бурятии
Экономика, 17.10.2018
О центре рассказал министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов
В 2019 году ожидается резкое подорожание бензина
В 2019 году ожидается резкое подорожание бензина
Экономика, 17.10.2018
Таковы выводы Счётной палаты России
Запрет на ловлю байкальского омуля: что изменилось за год
Запрет на ловлю байкальского омуля: что изменилось за год
Экономика, 17.10.2018
ТАСС поясняет, станет ли эффективным запрет на вылов байкальского омуля
В Бурятии в этом году хороший урожай зерновых
В Бурятии в этом году хороший урожай зерновых
Экономика, 16.10.2018
В четырёх районах республики завершена уборка зерновых и зернобобовых культур
Правительство предложило усилить контроль за расходованием маткапитала
Правительство предложило усилить контроль за расходованием маткапитала
Экономика, 16.10.2018
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, предлагающего усилить контроль за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий
В Бурятии МРОТ повысят на 117 рублей
В Бурятии МРОТ повысят на 117 рублей
Экономика, 16.10.2018
Увеличение минимальной оплаты труда ожидается в следующем году
Росстат назвал самые быстро дорожающие продукты
Росстат назвал самые быстро дорожающие продукты
Экономика, 16.10.2018
С декабря 2017 года стоимость крупы выросла на 41 процент

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^