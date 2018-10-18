В Иркутской области потратят на культуру 14 млрд

Такую сумму направят на развитие культуры в 2019-2024 годах



Более 14 млрд рублей будет направлено на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» в 2019-2024 годах. Такая сумма утверждена на заседании регионального Правительства. В следующем, 2019 году, финансирование составит 2,4 млрд рублей. Ещё около 600 млн рублей поступит по другим программам, сообщает правительство региона.



- Такие средства на сферу культуры мы получаем второй год подряд, это рекордные суммы расходов на культуру в Иркутской области. В следующем году мы проведём капитальные ремонты в 16 муниципальных учреждениях культуры - такого количества никогда не было. Это и очень крупные ремонты, и небольшие. На них будет потрачено 100 миллионов рублей, - сказала Ольга Стасюлевич.



Также будет продолжено строительство 12 учреждений культуры, начнётся четыре новых стройки. 38,5 млн рублей из областного бюджета будут направлены на возведение культурно-досугового центра в селе Ирхидей Осинского района. Проект будет реализован благодаря увеличению параметров государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019 год, которое произошло по поручению Губернатора Сергея Левченко. Ещё три стройки проведут на условиях софинансирования. 60 миллионов рублей из федерального бюджета по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» поступит на возведение домов культуры в посёлке Тальяны Усольского района, Тибельти Слюдянского района и Усть-Куда Иркутского района.



В следующем году в действующую программу укрепления материально-технической базы модельных домов культуры добавят новые учреждения. На это в областном бюджете предусмотрено 9,7 млн рублей. На 21 млн рублей произведут закупку инструментов для детских музыкальных школ. 5 млн рублей потратят на комплектование фондов муниципальных библиотек. Ольга Стасюлевич отметила, что такую сумму на закупку книг из областного бюджета выделяют впервые.



В 2019 году запланировано проведение крупных культурно-массовых мероприятий. Более 100 миллионов рублей будет потрачено на реализацию объявленного Президентом Российской Федерации Года театра. Финансирование также предусмотрено для проведения Фестиваля русской оперы и фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала», ставших традиционными Ёрдынских игр, международного театрального фестиваля современной драматургии имени Александра Вампилова, Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа» имени Валентина Распутина, международного фестиваля академической музыки «Звёзды на Байкале» и многих других мероприятий и постановок.

