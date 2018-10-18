Иркутская область получит 1,8 млрд на лечение онкологии

Деньги выделят в рамках федерального проекта



1,8 млрд рублей получит Иркутская область на борьбу с онкологическими заболеваниями. Финансирование будет выделено из федерального бюджета в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.



По словам Олега Ярошенко, в рамках реализации регионального проекта будут проведены информационно-коммуникационные кампании, направленные на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. Будет организована сеть центров амбулаторной онкологической помощи, создан региональный референс-центр цитологических, иммуногистохимических, лучевых методов исследования.



Кроме того, будет выполнено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения, переоснащение сети медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями.



- Денежные средства будут направлены на дооснащение и переоснащение медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинских организаций третьего уровня Иркутской области, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Медицинское оборудование будет приобретено для ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» в городе Иркутске, его структурных подразделений в городах Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, а также для отделения гематологии ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница, - сказал Олег Ярошенко.



6 августа в Иркутске начали строительство радиологического корпуса с ПЭТ-центром Восточно-Сибирского онкологического центра. С его помощью намерены проводить высокотехнологичное радиотерапевтическое лечения, ПЭТ-диагностики с использованием самых современных методов, что гарантирует повышение доступности, своевременности и качества оказания онкологической помощи, сообщает пресс-служба минздрава Иркутской области.

