Военные заказы на предприятиях Бурятии сокращаются

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение делает ставку на новую гражданскую продукцию



Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение подводит итоги работы за девять месяцев 2018 года. По состоянию на 1 октября, предприятие взяло планку в 1,05 млрд. рублей общей выручки. При этом максимальная планка в 1,04 млрд. руб. в 2017 году была достигнута лишь по итогам декабря прошлого года. Позитивные для предприятия цифры скрывают за собой серьёзные изменения в структуре выручки Объединения – в этом году значительно сократилась доля гособоронзаказа. В следующем году тенденция продолжится.



Изменение в структуре выручки Объединения по итогам работы за 9 месяцев 2018 года говорит о том, что в авиастроении сокращается государственный оборонный заказ. Об этом промышленников предупреждал президент России Владимир Путин ещё в 2016 году. Именно тогда он поставил задачу диверсификации оборонных предприятий в сторону производства продукции общепромышленного назначения. В этом году доля гособоронзаказа на Приборостроительном объединении по сравнению с прошлым годом упала на 40%, в следующем году падение продолжится. Прогнозируется, что основные цеха завода будут серьёзно «недозагружены» военной продукцией, что подводит к непростым решениям по вынужденной оптимизации производства.



- Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение входит в кооперационную цепочку и, соответственно, мы очень чутко реагируем на сокращение отрасли в целом, - объясняет Сергей Гармаев, генеральный директор ОАО «У-УППО», - Как только военная отрасль начала сжиматься, а это начало происходить в 2017 году, объём госооборонзаказа на нашем предприятии уменьшился. В следующем году он уменьшится ещё на 40%. И мы ведём серьёзную работу в рамках этих изменений.



«Серьёзная работа» - это, прежде всего, реализация программы диверсификации производства. Именно запуск новых гражданских видов продукции позволил предприятию «вырасти» по выручке и в прошлом, и в этом году.



Среди новых видов продукции – смарт-счётчики, которые уже обеспечили за 9 месяцев этого года заводу выручку более чем в 400 млн. рублей и прибыль в 30 млн. рублей. Новые виды продукции, которые запускаются на ОАО «У-УППО» - это высокотехнологичные изделия, которые производятся в новых цехах с современным оборудованием.



Производство военной продукции - это традиционное производство с высоким уровнем применения ручного труда. Соответственно, объективное сокращение спроса на военную продукцию приведет к неминуемому сокращению морально устаревшего производства.



В следующем году программа диверсификации продолжится. Помимо смарт-счётчиков, Приборостроительное объединение начнёт выпуск датчиков угла и положения, датчиков тока. Новые высокотехнологичные приборы будут превосходить иностранные аналоги, и смогут использоваться в широком спектре гражданских отраслей.



— Такие датчики — базовая элементная основа всего того, что движется, летает, и требует точного выверенного угла и транслирования сигнала в цифровой диапазон. Их выпуск будет шагом вперёд по сравнению со всем, что мы до сих пор делали. Мы рассчитываем на интерес со стороны таких отраслей как станкостроение, робототехника, а также автостроение, лифтостроение, авиастроение и иных отраслей. Датчики, которые мы будем производить, будут во многом превосходить зарубежные аналоги, в том числе и по цене, — пояснил коммерческий директор ОАО «У-УППО» Дмитрий Пивоваров.



Именно датчики угла и положения станут основным продуктом в линейке Приборостроительного объединения, которые смогут компенсировать объемы сокращающегося гособоронзаказа в 2019 году. Судя по предварительным итогам работы Объединения в 2018 году курс на диверсификацию, который проходит в весьма не простых условиях, взят правильный. Неизбежная оптимизация традиционного морально устаревшего производства и запуск новых высокотехнологичных видов продукции позволит сохранить завод, который сможет уверенно смотреть вперед и работать в новых условиях, при этом оставаясь в обойме сильнейших оборонных предприятий страны, отмечают на предприятии.

