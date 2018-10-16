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Правительство предложило усилить контроль за расходованием маткапитала

Правительство предложило усилить контроль за расходованием маткапитала
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, предлагающего усилить контроль за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий

Цель законопроекта — совершенствование законодательства в части усиления контроля за расходованием средств материнского капитала при их направлении на улучшение жилищных условий, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что законопроектом предлагается установить в качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий наличие информации о признании непригодным для проживания жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства, приобретение которого планируется с использованием маткапитала.

Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта назначен первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

материнский капитал
 
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