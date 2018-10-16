Правительство предложило усилить контроль за расходованием маткапитала

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, предлагающего усилить контроль за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий



Цель законопроекта — совершенствование законодательства в части усиления контроля за расходованием средств материнского капитала при их направлении на улучшение жилищных условий, сообщает РИА Новости.



Отмечается, что законопроектом предлагается установить в качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий наличие информации о признании непригодным для проживания жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства, приобретение которого планируется с использованием маткапитала.



Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта назначен первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.



